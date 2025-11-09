Despega Castes, la gran feria del vino de autor
Castes empezó ayer con dos túneles del vino celebrados en la plaza de abastos de Vilagarcía. El organizador del evento, José Dieste, ha reunido en esta octava edición de la Feira do Viño Independente un centenar de vinos: la mayoría se elaboran en Galicia, pero también los hay de Chile, Alemania o Georgia. La feria cuenta con un amplio programa, que incluye visitas a bodegas de varios puntos de Galicia y conciertos, como los de Kiko Veneno o Carlangas. Las entradas se pueden obtener en castes.es.
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- La pesca ilegal arrasa las rías
- El mejillón de Chile, Marruecos y Países Bajos preocupa en Galicia
- Otra víctima en las maltrechas zonas peatonales de Vilagarcía
- Los depuradores creen positivo que las cofradías reconozcan un «problema estructural» en el marisqueo
- Ingresa en prisión el joven investigado por el presunto matricidio de Vilagarcía
- Un buque-escuela holandés se refugia en la ría de Arousa
- La proyección internacional de la provincia sabe a centollo