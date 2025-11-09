Despega Castes, la gran feria del vino de autor

Castes empezó ayer con dos túneles del vino celebrados en la plaza de abastos de Vilagarcía. El organizador del evento, José Dieste, ha reunido en esta octava edición de la Feira do Viño Independente un centenar de vinos: la mayoría se elaboran en Galicia, pero también los hay de Chile, Alemania o Georgia. La feria cuenta con un amplio programa, que incluye visitas a bodegas de varios puntos de Galicia y conciertos, como los de Kiko Veneno o Carlangas. Las entradas se pueden obtener en castes.es.