Construcciones Álvarez Prol recibe el «Grove de Ouro»

La asociación de Empresarios Grovenses de Bens e Servicios (Emgrobes) celebró la noche del pasado viernes la decimonovena edición de su cena anual, en la que entregó los premios «Grove de Ouro» y «Grove de Prata».

El primero de ellos recayó en la empresa Construcciones Álvarez Prol, con más de medio siglo de existencia y con obras en varias provincias españolas. Mientras, el «Grove de Prata» recayó este año en María Dolores Muñiz Devesa, que gestionó la pensión Devesa´s, y que ejemplifica el esfuerzo y el tesón del sector hostelero meco.

Emgrobes reunió a más de un centenar de personas en la cena, celebrada en el hotel Eurostars Isla de la Toja. El evento es un homenaje a los empresarios locales, y contó con la asistencia de miembros del Concello y de la Xunta de Galicia.

El acto finalizó con un baile amenizado por Javi Solla y con un sorteo de regalos donados por socios de la entidad.