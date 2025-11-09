La Consellería pregunta cuántos barcos estarían dispuestos a capturar ouxas

La Consellería do Mar ha remitido un escrito a las cofradías de la ría de Arousa preguntando cuántos barcos de cada puerto estarían interesados en capturar ouxas, un tipo de raya que, según los mariscadores, está causando gravísimos daños en los bancos de almejas.

Fuentes del sector indican que la Xunta estaría dispuesta a autorizar una pesquería controlada de esta especie, pero que primero necesita conocer cuántos armadores estarían dispuestos a participar en una campaña de ese tipo. La Xunta solo facilitaría los medios para la gestión de las capturas en tierra -las ouxas carecen de interés comercial, por lo que no se venderían en la lonja- y los gastos del combustible o de la eventual pérdida de días de trabajo correría a cargo de la propia flota.

El sector marisquero de la ría de Arousa lleva años reclamando a la administración medidas para controlar la ouxa. Según ellos, se trata de un voraz depredador de almejas, y los daños en los bancos son cada vez mayores, porque se trata de una especie que, al carecer de interés comercial y no tener depredadores naturales, ha crecido mucho en los últimos años.

Carril y Vilanova son dos de las cofradías que han sufrido estragos severos de las ouxas, y en su momento la Consellería do Mar encargó un estudio al Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), para analizar posibles métodos de control de las poblaciones de esta raya, que está protegida.