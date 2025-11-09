El Concello cambadés reparte 35.000 euros en ayudas a entidades

El Concello de Cambados ha aprobado la concesión de casi 35.000 euros en subvenciones a entidades culturales, de ocio y tiempo libre y Anpas.

Según la resolución municipal, en el grupo de estas últimas, se ha aprobado la transferencia de 4.999 euros para actividades complementarias a la educación y del siguiente modo: O Con de Sete Pías (472 euros), O Estanque de Corvillón (1.057), O Castro de Castrelo (1.135), Arco de Fefiñáns (583), A Pastora (254), As Chans (326), Os Olmos (630), Santa Mariña Dozo (307) y Os Caeiros (232).

En el caso de las entidades culturales, y tras realizar la misma acción de revisión de las solicitudes presentadas, se han concedido 24.995 euros en subvenciones a Volandeira (1.409 euros), Xironsa (2.137), Amigos de Fefiñáns (1.540), Con de Xido (723), la Coral Polifónica Santa Mariña (750), O Batuqueiro (1.125), Galega de Percutas Omar (2.478), Vela Tradicional Cambados (1.895), Nortada Electrónica (2.478), Clube Mariño Salnés (1.500), Se chove que chova (2.475), Marcho que teño que marchar (2.380), Aires Novos de Castrelo (2.380), Sadurniño 2024 (750) y a Asociación Cultural y Deportiva de Cambados (971 euros).

Respecto a las de ocio y tiempo libre, siguiendo las bases de la convocatoria, el Concello ha aprobado las peticiones realizadas por Mulleres Rurais As Saíñas de Castrelo (1.135 euros), Amas de Casa Albariño (1.050), Xubilados e Pensionistas A Merced (813), Mulleres Rurais A Seca de Corvillón (1.181), Mulleres Rurais Purísima Concepción de Cambados (500) y Ximnasia San Tomé (320), lo cual hace un total de 4.999 euros.

La resolución completa de esta habitual orden de ayudas, firmada el pasado día 6, puede consultarse en la sede de la electrónica del Ayuntamiento y en el tablón de anuncios.