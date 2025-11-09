«Chasula», el mejor observatorio de mamíferos marinos y aves pelágicas

Si alguien quiere estudiar, fotografiar o, simplemente, disfrutar observando de cerca aves pelágicas y mamíferos marinos que habitualmente no se avistan desde tierra firme, debe saber que las expediciones a bordo del barco pesquero «Chasula», reconvertido en aula flotante de naturaleza, nunca defraudan.

Prueba de ello, la singladura que hace unos días permitió descubrir sobre la plataforma continental –a unas nueve millas de Sálvora y Ons, mar adentro–, un nutrido grupo de pardelas, tanto la balear como la cenicienta, la capirotada, la sombría y la pichoneta, que se estaban dando un auténtico festín.

Lo mejor de todo es que no se alimentaban solas, sino acompañadas de un buen número de alcatraces atlánticos y medio centenar de delfines comunes (Delphinus delphis).

Delfines comunes compartiendo banquete con gaviotas y pardelas. / Xabier Vázquez Pumariño / Birding.gal / Chasula Birds

Pero eso no fue todo, sino que de vuelta a casa, ya dentro de la ría, los tripulantes disfrutaron de un sorprendentemente elevado número de gaviotas cabecinegras.

Así quedó registrado en el diario de a bordo y así lo inmortalizó con su cámara Xabier Vázquez Pumariño, un experto ornitólogo que es colaborador habitual de Isidro Mariño, el patrón del «Chasula».

Este biólogo y consultor ambiental en España y Latinoamérica, autor de numerosos artículos y libros sobre aves, es director de Birding Galicia (Birding.gal), una marca de la empresa Habitaq SL que organiza todo tipo de actividades medioambientales y, desde el «Chasula», se encarga de transmitir a las sociedad la riqueza existente dentro y fuera de las rías gallegas.

Como sucedió en este caso, en el que Xabier V. Pumariño consiguió imágenes espectaculares de las citadas y otras muchas especies pelágicas.

El recuento que, a modo de censo, se elabora en cada viaje del «Chasula», permitió localizar finalmente sesenta delfines comunes –también llamado delfín de aletas cortas o delfín oceánico– y catorce delfines mulares o arroaces (Turpsius truncatus).

Aunque el objetivo de la cámara de Pumariño y quienes estaban a su lado en el «Chasula» se centró más en las aves, registrándose casi medio millar de gaviotas cabecinegras, el doble de patiamarillas, 63 reidoras y 431 sombrías.

Una gaviota alimentándose en alta mar. / Xabier Vázquez Pumariño / Birding.gal / Chasula Birds

Como también 432 alcatraces, 159 cormoranes moñudos, 57 cormoranes grandes, catorce gaviones, ocho negrones comunes, tres págalos grandes y seis charranes patinegros.

En cuanto a las pardelas, fueron 61 capirotadas, 148 ejemplares de sombría, ocho de pichoneta, doce de pardela cenicienta y 241 individuos de la amenazada pardela balear, la única ave marina endémica de España, llamada así porque cría en las Baleares, aunque realiza desplazamientos hasta el Atlántico, el Cantábrico y el noroeste de África.

No faltaron a la cita el paíño europeo, con cuatro ejemplares avistados, el ostrero euroasiático, la garza real ni la garceta común, entre otras especies.