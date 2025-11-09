Centollo en Galicia: 348 toneladas antes del 31 de diciembre sería buena cosa

La flota de enmalle gallega inicia hoy, con el largado de los aparejos –sobre todo miños–, una campaña de pesca de centollo y buey que parte con demasiadas dudas, toda vez que incluso los furtivos que llevan semanas capturando ilegalmente este recurso dicen que «se ve poco en el mar», quizás porque lo han esquilmado.

A la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos durante las primeras jornadas, ya que de ellas podrán extraerse conclusiones más fiables, quizás lo deseable a estas alturas es que puedan lograrse unos resultados tan positivos como los obtenidos en la campaña anterior, pues en los dos últimos meses de 2024 se subastaron en lonja 348 toneladas de centollo, por importe de 4,3 millones de euros.

Y eso que en el cómputo global tampoco fue un año para tirar cohetes, puesto que si se suman las capturas del primer semestre y los dos últimos meses de 2024 se obtienen 486 toneladas en toda Galicia, frente a las 512 de 2023, las 700 de 2022, las 686 toneladas de 2021 y las 564 del año de la pandemia.

Así fueron las capturas en los dos últimos meses de 2024, ría a ría. / FdV

Entre la pesca ilegal y otros factores, las cosas ya no están en las rías para grandes alegrías, de ahí que, tal vez, los pescadores deban darse por satisfechos si consiguen superar los registros de 2024, pues los integrantes de la flota de enmalle consultados no las tienen todas consigo.

Cierto es que hasta junio de 2026, cuando finaliza la temporada, hay tiempo suficiente para ir analizando el estado de este recurso. Pero también lo es que los dos meses clave son siempre noviembre y diciembre, que el año pasado dejaron casi 46 toneladas (893.000 euros) en la lonja de O Grove, la más importante de Galicia para este crustáceo.

En ese mismo periodo la lonja de A Coruña subastó casi el doble, más de 89 toneladas, pero consiguió 70.000 euros menos que la meca, de ahí que este puerto sea la referencia indiscutible para el «rey de los mariscos».

La meañesa Sandra Falcón largando aparejo en el barco Axexo Dous, esta mañana. / Senia & Gael

Y de ahí, también, que la campaña se viva aquí con especial intensidad, siendo igual de importante la expectación en Ribeira, Vigo y Cambados, que cerraron los dos últimos meses del pasado ejercicio con 55 toneladas (734.000 euros), 37 (479.000 euros) y 14 toneladas de centollo (252.000), respectivamente.

Lonjas a las que se sumaron las de Cangas, con 12 toneladas (188.000 euros), Muros, 22 toneladas (153.000) y Cedeira, que vendió 12 toneladas de centollo por importe de 145.000 euros.

Desde 2005

Las citadas son las lonjas que suelen abanderar las descargas, que en las dos últimas décadas permitieron subastar en Galicia más de 8.000 toneladas de centollo (82 millones de euros).

En ese periodo O Grove superó las 1.148 toneladas (17 millones de euros), A Coruña vendió más de 1.860 (14 millones), Ribeira despachó 1.241 toneladas (12,5 millones), de la lonja de Vigo salieron 777 (9 millones de euros) y en Cambados se comercializaron 326 toneladas de centollo (5 millones de euros).

Gráfico que muestra el dominio de la ría de Arousa. / FdV

Por delante de Burela, con casi 311 toneladas y 3,5 millones de euros; la «rula» muradana, que superó los 454 toneladas y los 3 millones de euros; Cangas, que con casi 202 toneladas vendidas desde 2005 facturó 2,5 millones y Bueu, que se acercó a las 168 toneladas de centollo y los 2 millones de euros.

Analizando la situación ría a ría puede decirse que de la Zona III (Arousa) salieron desde 2005 más de 2.754 toneladas (35 millones de euros), frente a las 2.000 de A Coruña (15 millones) y las 1.095 toneladas de Vigo (casi 12 millones de euros).

La Zona II (Pontevedra) movió en ese mismo periodo 500 toneladas de centollo (5 millones de euros) y las lonjas de Muros-Noia alcanzaron un volumen similar (3,5 millones de euros).