A Cantarela honra las setas con su Outono Micolóxico

El Outono Micolóxico de Vilagarcía empieza mañana lunes. La primera actividad que ha preparado la asociación Cantarela, encargada de la organización del evento en colaboración con el Ayuntamiento, tendrá lugar en el Auditorio Municipal. La sala de exposiciones acogerá el acto inaugural y la apertura de la exposición de setas a partir de las 20.00 horas. La entrada es gratuita. La exposición estará compuesta por ejemplares recolectados por los miembros del grupo el día anterior.

El programa continúa durante toda la semana con la celebración de conferencias en las que los interesados ​​aprenderán a diferenciar entre setas comestibles y venenosas. Los días 11 y 12, las sesiones tendrán lugar en el Auditorio a las ocho de la tarde. La primera la impartirá el presidente de A Cantarela, Carlos Álvarez Puga, quien presentará «Introducción a la micología. Setas comestibles más comunes»; la segunda, titulada «Setas venenosas. Posibles confusiones», estará a cargo de Ramón Encisa.

El día 13, la actividad se desarrollará en la plaza de A Peixería con el chef Rubén García «Pachi», quien impartirá un taller para aprender a incorporar las setas a la dieta.

El domingo 16 se celebrará en este mismo escenario la fiesta gastronómica abierta al pública, que incluye un concurso de cocina. El jurado valorará la presencia, el sabor, la originalidad y la dificultad de las preparaciones, así como la importancia de las setas en el resultado final.

En lo que se refiere a la comida, las raciones incluyen tapa, pan, bebida y un cuenco serigrafiado de recuerdo, todo por 8 euros.

El Outono Micolóxico finaliza el 22 de noviembre con la entrega de premios del 36 Concurso escolar de dibujo y del 27 Concurso de fotografía «Enrique Valdés» en el Auditorio a partir de las 18.00 horas. También se proyectará un audiovisual sobre las salidas de recolección de setas organizadas por la asociación.