Cambados vacía Torrado para iniciar las obras de rehabilitación

El pazo de Torrado ha echado el cierre y el Concello empezará a vaciarlo la próxima semana, como paso previo a las obras de reforma integral. La licitación del proyecto de 800.000 euros es inminente y la principal sala de exposiciones y sede de la Ruta do Viño Rías Baixas, entre otras cosas, permanecerá cerrada nueve meses, por lo menos.

El plan incluye mejoras en la zona ajardinada, así que también se tomarán medidas respecto a los usos de estos espacios donde está uno de los parques infantiles del centro que, por otra parte, también espera una importante y necesaria reforma a sufragar con el plan +Provincia, que aún no ha sido contratada. Lo cierto es que la contratación de los proyectos que quedan de la última edición, como las cámaras de videovigilancia, van con un importante y peligroso retraso -el plazo de justificación se acerca-.

Durante el tiempo que Torrado permanezca cerrado, no habrá exposiciones, por lo menos no de la índole y la importancia de las que acoge habitualmente. El concejal de Cultura, Liso González, explica que valoraron la posibilidad de habilitar la planta superior del salón Peña como sala temporal, pero al final convinieron que «no era el lugar más adecuado».

Una necesidad

El proyecto incluye la renovación de toda la carpintería del histórico inmueble, ventanas y puertas que presentan un alarmante estado de deterioro, también del suelo, que quedó muy afectado tras una plaga de termitas controlada; el cambio del tejado, que presenta filtraciones; la mejora de la envolvente térmica; dotaciones para mejorar su cualidad expositiva y la renovación de la iluminación. En cuanto a sus exteriores, habrá actuaciones en el hórreo, el palomar y otros anexos y también en el cierre perimetral, además de mejorar la iluminación y los espacios verdes.

La última exposición tuvo lugar en septiembre, pero ahora se empezará a vaciar todo para que esté listo para los trabajos. El Concello financia 600.000 euros con el Plan Extra de la Diputación y el resto con otros fondos también provinciales.

González calcula, que si todo marcha según lo previsto y sin contratiempos, el pazo podrá reabrir sus puertas en nueve meses –la ayuda debe estar justificada antes de noviembre– y lo hará con una exposición de homenaje al pintor cambadés Lino Silva, fallecido hace un año, y como ya avanzó este diario.