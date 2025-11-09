Un calendario de héroes

El calendario de la Protectora de Animais de Vilagarcía ya es una tradición. La entidad presentó ayer el de 2026, en la carpa instalada entre la Rúa do Río (antigua Rey Daviña) y A Baldosa. En esta ocasión, el almanaque está dedicado a los voluntarios, héroes que gracias a su tiempo y dedicación hacen posible labores sociales como la de la Protectora.

Así, en cada una de las hojas de los meses aparecen fotografiados uno o dos colaboradores, acompañados de perros o gatos. Y en la portada, están los voluntarios que acudieron a la ofrenda floral de San Roque de este año, en un guiño a la de 2024, cuando pronunciaron el discurso frente a la iglesia, en representación de las asociaciones de Vilagarcía.

El calendario se puso a la venta, al precio de ocho euros, al igual que las agendas, que cuestan siete, y cuya portada está también ilustrada por la imagen de las fiestas de San Roque. El dinero recaudado servirá para financiar la actividad del refugio, situado en Pinar do Rei. Ambos artículos estuvieron expuestos en el mostrador de la carpa que la Protectora desplegó como es habitual entre A Baldosa y la Rúa do Río, y en la que podían encontrarse otros artículos, como sudaderas, camisetas o lotería de Navidad que, según los portavoces de la Protectora, este año se está vendiendo muy bien.

Los calendarios estarán a partir de ahora a la venta en los centros veterinarios de Vilagarcía, y las personas interesadas también podrán hacerse con uno en el tradicional mercadillo navideño de la Protectora, que se celebrará durante el puente festivo de la Constitución en la Praza da Peixería.