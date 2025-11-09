El Ayuntamiento renueva el alumbrado público del rural

El Ayuntamiento de Vilagarcía mejorará el alumbrado público en la zona rural con la instalación de 500 nuevas farolas de alta eficiencia energética, según lo aprobado en una de las últimas reuniones de la junta de gobierno local. La primera fase se llevará a cabo en O Piñeiro, Guillán y Castroagudín, ya que el alumbrado actual está desfasado tanto estética como técnicamente, explicó el Concello.

Los nuevos equipos de iluminación serán farolas led, que reducirán el consumo energético. La inversión supera los 18.000 euros. En concreto, se adquirieron 400 luminarias de 30 vatios y 105 de 50. El Concello tiene previsto realizar una primera fase de sustitución en las zonas que considera más urgentes. A partir de la semana próxima, los operarios se desplazarán al resto de las parroquias para revisar el estado de los puntos de luz y evaluar la ubicación de los restantes. Se prevé instalar prácticamente la totalidad de las luminarias adquiridas, si bien se reservarán entre 10 y 15 como margen de seguridad en caso de rotura o avería.

Actualmente, la mayoría de las lámparas son incandescentes y de vapor de sodio, por lo que están obsoletas y, de hecho, prácticamente ya no se venden. Esto imposibilita la sustitución de sus componentes cuando es necesario.