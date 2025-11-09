Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La ampliación del saneamiento en Cea durará tres meses

REDACCIÓN

Vilagarcía

La empresa JM Iglesias ha iniciado los trabajos de ampliación de la red de saneamiento y abastecimiento de agua de Muíños de Cea (Vilagarcía) tras el acta de replanteo, a la que asistieron la portavoz del gobierno local, Tania García, y el diputado provincial, Javier Tourís, pues el proyecto lo financia la Diputación.

Cabe recordar que la obra cuenta con un presupuesto de 80.300 euros y un plazo de ejecución de tres meses. El objetivo es dar servicio a una docena de viviendas del lugar de Carballido. Se trata de un núcleo en el que, debido a la rasante de la red de saneamiento, no era posible la conexión por gravedad.

