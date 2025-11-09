La ampliación del saneamiento en Cea durará tres meses
REDACCIÓN
Vilagarcía
La empresa JM Iglesias ha iniciado los trabajos de ampliación de la red de saneamiento y abastecimiento de agua de Muíños de Cea (Vilagarcía) tras el acta de replanteo, a la que asistieron la portavoz del gobierno local, Tania García, y el diputado provincial, Javier Tourís, pues el proyecto lo financia la Diputación.
Cabe recordar que la obra cuenta con un presupuesto de 80.300 euros y un plazo de ejecución de tres meses. El objetivo es dar servicio a una docena de viviendas del lugar de Carballido. Se trata de un núcleo en el que, debido a la rasante de la red de saneamiento, no era posible la conexión por gravedad.
