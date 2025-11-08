Vilanova licita la primera fase del centro de talasoterapia

Después de veinte años, la construcción del centro de talasoterapia de O terrón, en Vilanova de Arousa, es una realidad. El alcalde del municipio, Gonzalo Durán, anunció ayer la licitación de la primera de las tres fases en las que se va a dividir una obra que espera que se inicie a lo largo del mes de enero. Esta primera fase contempla una inversión de 600.000 euros que serán financiados por la Xunta con fondos europeos y que no le van a suponer un desembolso extra al Concello. La segunda está previsto que salga a licitación en dos meses, y corresponde a una inversión de 1,8 millones de euros que aportarán a partes iguales la Diputación y la Xunta, «por lo que al Concello no le costará un solo euro». La última de las fases se acometerá más tarde con los fondos que Mar de Santiago consiguió a través de Europa, pero «estamos buscando la fórmula de financiar el 40% que debería afrontar el Concello».

Tal es así que Durán destaca que «el próximo año se van a ejecutar aquí obras por valor de 2,5 millones, una sobras que van a suponer rematar el área deportiva de O Terrón, que ya cuenta con un campo de fútbol y un vestuario que estará unido al centro de talasoterapia a través de un sótano. A mayores, las cuatro hectáreas restantes de terreno municipal que existen en O Terrón, se convertirán en un gran parque.

Durán insiste en que «las empresas tendrán quince días para presentar sus ofertas, y aquella que presente una mejor oferta, se contratará para que comience a trabajar a principios del mes de enero». El alcalde vilanovés reconoce que el centro de talasoterapia ha sido un parto complicado, iniciado hace veinte años, cuando el Concello no atravesaba su mejor momento económico a causa de la segregación, algo que ahora no ocurre. «Tenemos 3,2 millones de euros en el banco», explica.