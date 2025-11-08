El Sigaltec enseña en las aulas ilusión por el baloncesto

El Sigaltec CLB sigue demostrando que su proyecto va mucho más allá del rendimiento deportivo. En los días previos a su importante encuentro de esta tarde ante el Navia (19.00 horas, pabellón Sara Gómez de Fontecarmoa), los jugadores del conjunto dirigido por Luis Gabín protagonizaron una doble jornada de convivencia y promoción en los colegios Sagrada Familia Filipenses y CEIP Rubiáns, donde compartieron con el alumnado su pasión por el baloncesto, su historia reciente y los valores de esfuerzo, humildad y trabajo en equipo que definen al club vilagarciano.

El objetivo de la iniciativa, además de acercar el deporte a los más pequeños, fue reforzar el vínculo del Sigaltec con la comunidad educativa y promocionar el trabajo de cantera que sustenta su identidad. Durante las visitas, los jugadores se presentaron ante los escolares y explicaron el proceso de crecimiento del club, subrayando que la actual plantilla sénior —líder del proyecto— está formada casi en su totalidad por jugadores de Vilagarcía. Esa filosofía de formación y arraigo fue celebrada con entusiasmo por los alumnos, muchos de los cuales siguen los partidos del equipo en Fontecarmoa.

La visita dejó tiempo para varios juegos. | FdV

Uno de los momentos más emotivos de las jornadas fue la proyección del vídeo «La puerta de la felicidad», realizado por Rafael Sabugueiro y RS ProVideo, en el que se recoge el histórico ascenso logrado en Valladolid el pasado mes de mayo. En las imágenes, los alumnos pudieron revivir la emoción de una gesta que devolvió al baloncesto masculino vilagarciano a la categoría nacional 16 años después, alcanzando la actual 3ª FEB (antigua Liga EBA).

La reacción del alumnado fue inmediata: aplausos, vítores y sonrisas ante cada canasta y celebración. «Fue increíble ver cómo los niños se emocionaban al vernos conseguir algo que parecía tan lejano», confesó uno de los jugadores. La proyección sirvió también para mostrar que los sueños se cumplen cuando se trabaja con constancia y en equipo, un mensaje que caló entre los pequeños.

Tras la proyección, los estudiantes tomaron la palabra en una divertida ronda de preguntas. Hubo curiosidades de todo tipo: desde cuántas horas entrenan a la semana hasta qué se siente al jugar ante un pabellón lleno o cómo se compatibilizan los estudios con el deporte. Los jugadores respondieron con cercanía y sinceridad, insistiendo en que el baloncesto es una escuela de vida, que enseña valores como la disciplina, la solidaridad y el respeto.

La proyección del vídeo «La puerta de la felicidad» cautivó a los escolares de Rubiáns. | FdV

Las visitas no se quedaron en el aula. En los patios de los centros, las canastas tomaron protagonismo con juegos y actividades participativas en las que alumnos, profesores y jugadores compartieron lanzamientos, retos y competiciones improvisadas. El ambiente fue de auténtica fiesta deportiva, con el baloncesto como nexo de unión entre generaciones.

El reparto de invitaciones para asistir al partido de esta tarde ante el Navia puso el broche a una jornada tan educativa como motivadora. Los jugadores firmaron autógrafos y fotografías con los niños, muchos de los cuales prometieron acudir a Fontecarmoa para animar al equipo. «Queremos que el pabellón se llene de niños y familias. Que sientan que también forman parte del Sigaltec», apuntaron desde la directiva.

La visita realizada a los alumnos del colegio Filipenses. | FdV

Estas actividades forman parte del compromiso del Sigaltec CLB con su entorno, fiel a la idea de que el deporte puede ser una herramienta de cohesión social y educativa. El club no solo compite en la pista, sino que trabaja cada día para formar personas, no solo jugadores, a través de su amplia estructura de base.

El regreso del Sigaltec a la categoría nacional ha devuelto la ilusión al baloncesto masculino vilagarciano, y el club quiere que esa energía se contagie en toda la ciudad. Las visitas a los colegios, el contacto directo con los niños y el ejemplo de una plantilla surgida íntegramente de la cantera son la mejor muestra de un proyecto que sigue creciendo con paso firme.