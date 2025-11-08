El Sergas cierra el ascensor del centro de salud cambadés por mal mantenimiento

Desde el pasado día 4, el centro de salud de Cambados no cuenta con ascensor. El motivo, es que el Sergas, tras recibir la transferencia del inmueble situado en la avenida de Galicia, se ha encontrado con un informe técnico del pasado mes de mayo en el que se recomendaba no utilizarlo mientras no se ejecutasen una serie de obras que no fueron acometidas por el Concello. Ahora el Sergas se encargará de resolver el problema, realizando la sobras necesarias que les indican los técnicos para que pueda volver a ser usado cuanto antes, algo a lo que se compromete el gerente del área sanitaria, José Flores.

Fuentes del Sergas explicaban ayer que, desde el Concello no se les proporcionó en ningún momento los informes de revisión, por lo que se desconocía por completo la situación de riesgo en la que se estaba usando el elevador desde hace, al menos, dos años. Si tendrían constancia en el Concello, al que la empresa remitía los informes en los que se indicaba que no había superado las pruebas técnicas de seguridad.

La decisión, que se adopta para evitar riesgos para los pacientes y los usuarios, ya que, en caso de accidente, los seguros no se harían cargo. Esta incapacitación del ascensor supone el nulo acceso a las consultas de la primera y la segunda planta, donde se encuentran el 90% de los servicios: médicos, enfermeros, pediatras, fisioterapeutas, matronas, farmacia y servicios sociales, además de los baños y los aseos.

Esta situación está provocando quejas por parte de los pacientes, ya que no pueden acceder a las consultas en caso de tener limitada su movilidad, mientras que los padres deben acceder sin los carritos de bebé a los especialistas.

Usuarios del centro también señalan que la «falta de acción» del Concello también se aprecia en otras cuestiones desde hacer tiempo, ya que la puerta del Punto de Atención Continuado (PAC) no funciona correctamente desde hace tres años, por lo que debe permanecer abierta durante todo el servicio o ser abierta de forma manual por la PSX. De hecho, la jefatura de servicio llegó a solicitar en reiteradas ocasiones que se solventase esa situación, pero continuó sin recibir el mantenimiento necesario por parte del Concello.

El centro de salud se encuentra en pleno proceso de transferencia de las instalaciones por parte del Concello al Sergas que, a partir de ahora, se hará cargo del mantenimiento de las instalaciones.