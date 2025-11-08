El Sergas cierra el ascensor del centro de salud cambadés por mal mantenimiento
El elevador no pasó las inspecciones técnicas en los dos últimos años antes de que el Ayuntamiento traspasase las instalaciones de la avenida de Galicia al área sanitaria
A. G.
Desde el pasado día 4, el centro de salud de Cambados no cuenta con ascensor. El motivo, es que el Sergas, tras recibir la transferencia del inmueble situado en la avenida de Galicia, se ha encontrado con un informe técnico del pasado mes de mayo en el que se recomendaba no utilizarlo mientras no se ejecutasen una serie de obras que no fueron acometidas por el Concello. Ahora el Sergas se encargará de resolver el problema, realizando la sobras necesarias que les indican los técnicos para que pueda volver a ser usado cuanto antes, algo a lo que se compromete el gerente del área sanitaria, José Flores.
Fuentes del Sergas explicaban ayer que, desde el Concello no se les proporcionó en ningún momento los informes de revisión, por lo que se desconocía por completo la situación de riesgo en la que se estaba usando el elevador desde hace, al menos, dos años. Si tendrían constancia en el Concello, al que la empresa remitía los informes en los que se indicaba que no había superado las pruebas técnicas de seguridad.
La decisión, que se adopta para evitar riesgos para los pacientes y los usuarios, ya que, en caso de accidente, los seguros no se harían cargo. Esta incapacitación del ascensor supone el nulo acceso a las consultas de la primera y la segunda planta, donde se encuentran el 90% de los servicios: médicos, enfermeros, pediatras, fisioterapeutas, matronas, farmacia y servicios sociales, además de los baños y los aseos.
Esta situación está provocando quejas por parte de los pacientes, ya que no pueden acceder a las consultas en caso de tener limitada su movilidad, mientras que los padres deben acceder sin los carritos de bebé a los especialistas.
Usuarios del centro también señalan que la «falta de acción» del Concello también se aprecia en otras cuestiones desde hacer tiempo, ya que la puerta del Punto de Atención Continuado (PAC) no funciona correctamente desde hace tres años, por lo que debe permanecer abierta durante todo el servicio o ser abierta de forma manual por la PSX. De hecho, la jefatura de servicio llegó a solicitar en reiteradas ocasiones que se solventase esa situación, pero continuó sin recibir el mantenimiento necesario por parte del Concello.
El centro de salud se encuentra en pleno proceso de transferencia de las instalaciones por parte del Concello al Sergas que, a partir de ahora, se hará cargo del mantenimiento de las instalaciones.
Lago: «Estaba funcionando perfectamente»
El alcalde de Cambados, Samuel Lago, apuntaba ayer que las instalaciones del centro de salud ya se han transferido al Sergas, «estamos con los últimos trámites, pero el ascensor estaba funcionando perfectamente y se le hacía mantenimiento». También es cierto que reconoce que «le faltaba una revisión con una certificadora independiente (OCA), pero quien ha decidido que se dejase de utilizar ha sido el Sergas, supongo que por este motivo y que tratarán de resolverlo lo antes posible».El regidor entiende que, al haber transferido las instalaciones de la avenida de Galicia al Sergas, «debe ser esta administración quien asuma cualquier reparación a la que deba ser sometido el ascensor». Lago insiste en que, hace un par de semanas, «entregamos toda la documentación uy las llaves de la caldera para que se hagan ellos cargo del mantenimiento de estas instalaciones». Esta acción venía siendo demandada por el Concello, ya que va a permitir que las arcas municipales se liberen de un gasto impropio de 700.000 euros al año, un gasto que vienen asumiendo desde que se inauguró en la época de Manuel Fraga como presidente de la Xunta..
