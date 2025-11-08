Rubiáns recurre a la Valedora do Pobo por el horario escolar

La asociación de padres de alumnos Casanova, de Rubiáns, ha recurrido a la Valedora do Pobo en busca de una solución para su horario lectivo, que la comunidad escolar sufre con resignación desde hace algo más de 15 años. La ANPA remitió ayer un escrito a la institución que dirige María Dolores Fernández Galiño en busca de amparo, pues se siente ninguneada por las Consellerías de Educación y Transportes.

La asociación de padres de alumnos recuerda que el colegio de Rubiáns es el único de Vilagarcía que empieza las clases a las 9.50 horas, y que por extensión es el que más tarde las termina, a las 14.50 horas. Esto supone un problema de conciliación para muchas familias, ya que tienen que disponer de terceras personas para quedar con los niños casi hasta las diez de la mañana; y también para los propios alumnos usuarios del comedor, puesto que el autobús de vuelta los recoge a las 15.30 horas. En consecuencia, disponen de menos de media hora para comer, cuando los pediatras sostienen que deberían tener al menos 40 minutos.

Tras numerosos actos de protesta, la directiva de la ANPA Casanova fue recibida por la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta, y allí les indicaron que en el nuevo contrato del transporte escolar se incluyen tres autobuses más para Vilagarcía, pero que será la empresa adjudicataria la que, más tarde, decida si destina o no uno de esos autocares a Rubiáns.

Ninguneados e ignorados

Cansados de esta ambigüedad por parte de la Xunta, la ANPA de Rubiáns ha decidido acudir a la Valedora do Pobo en busca de amparo. Se quejan de que están sufriendo «injusticia y discriminación» con respecto a las demás escuelas de Vilagarcía, y de que se está perjudicando la educación y la salud de los niños porque se anteponen los intereses económicos de las empresas de transporte, «sobre las necesidades pedagógicas de aprendizaje y de salud de los niños».

En el escrito remitido a la Valedora do Pobo, la ANPA asegura que «nos sentimos ninguneados e ignorados» porque la Consellería de Educación ni siquiera les recibió, y cuando lo hizo el departamento de Mobilidade fue sin tener solución alguna. «¿Dónde se vio que el horario de un centro escolar tenga que responder a la empresa de transportes?».