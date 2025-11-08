Ravella culpa a los desagües atascados de la inundación de las pistas de O Cavadelo

El Partido Popular de Vilagarcía denunció ayer que las pistas deportivas de O Cavadelo están inundadas. Según la formación que dirige Ana Granja, esto se ha producido por defectos en la construcción. «Las pistas deportivas están por debajo del nivel de los paseos, las rejillas no desaguan y los bordillos impiden que el agua circule y se estanca», señalaron en un comunicado.

Desde el grupo de gobierno respondieron a última hora de la tarde que no existen tales defectos, y que las pistas se anegaron por el mal funcionamiento del sistema de desagüe, que estaba taponado por la presencia de abundantes hojas de árboles sin limpiar. En este sentido, desde Ravella se apuntó que una empresa estuvo trabajando desde última hora de la mañana para liberar los desagües y dejar así en buen estado las pistas deportivas.

En cualquier caso, el PP de Vilagarcía considera que el agua acumulada ayer en las canchas de juego de fútbol y baloncesto evidencia una mala gestión por parte del ejecutivo municipal. «Hay que recordar que el proyecto tuvo un sobrecoste que elevó la cuantía final por encima de los 550.000 euros, y que la obra acumuló dos años de retrasos».