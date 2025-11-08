Una quincena de niños participarán en las terapias con animales de Cambados

El Concello de Cambados presentó ayer un programa de terapia con perros orientado a niños que están en situación de vulnerabilidad y dentro de la órbita de los servicios sociales del municipio. Los beneficiarios del programa de intervención asistida con animales serán quince niños de entre 5 y 14 años que, cada quince días, van a poder pasear y conocer a perros que les pueden ayudar en las terapias que reciben.

El programa se dividirá en dos grupos por cuestiones de edad o movilidad con el objetivo de facilitar a los pequeños el contacto con los animales que aporta la empresa Cocan, especializada en este tipo de terapias con animales. Los encuentros se llevarán a cabo en el Salón Peña de Cambados, donde ayer se presentó esta propuesta que se financia a través del programa +Provincia de la Diputación de Pontevedra.

En el día de ayer, el Concello también celebró una recepción a los alumnos del IES Salesianos de Castrelo que participaron en el Campeonato Skills, relacionado con la Formación Profesional, Estos alumnos del IES Salesianos pusieron a prueba sus destrezas a través de la realización de diversas pruebas de habilidades vinculadas a su área de formación.