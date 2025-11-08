Una quincena de niños participarán en las terapias con animales de Cambados
Se trata de un programa de educación familiar impulsado desde la concejalía de servicios sociales
El Concello de Cambados presentó ayer un programa de terapia con perros orientado a niños que están en situación de vulnerabilidad y dentro de la órbita de los servicios sociales del municipio. Los beneficiarios del programa de intervención asistida con animales serán quince niños de entre 5 y 14 años que, cada quince días, van a poder pasear y conocer a perros que les pueden ayudar en las terapias que reciben.
El programa se dividirá en dos grupos por cuestiones de edad o movilidad con el objetivo de facilitar a los pequeños el contacto con los animales que aporta la empresa Cocan, especializada en este tipo de terapias con animales. Los encuentros se llevarán a cabo en el Salón Peña de Cambados, donde ayer se presentó esta propuesta que se financia a través del programa +Provincia de la Diputación de Pontevedra.
En el día de ayer, el Concello también celebró una recepción a los alumnos del IES Salesianos de Castrelo que participaron en el Campeonato Skills, relacionado con la Formación Profesional, Estos alumnos del IES Salesianos pusieron a prueba sus destrezas a través de la realización de diversas pruebas de habilidades vinculadas a su área de formación.
