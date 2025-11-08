«Pedaladas contra el alzhéimer» hace frontera con Corea del Norte

Juan Prieto Cacabelos «Pichi», el ciclista de O Grove que afronta en Corea del Sur un nuevo reto solidario, esta vez para luchar contra el alzhéimer, transita sus últimas etapas.

Ya cubrió más de 2.000 kilómetros y viaja de regreso a Seúl bordeando la frontera de Corea del Norte y, como siempre, mostrando a sus seguidores todo aquello que llama su atención en cada una de las etapas.

De este modo recauda fondos para la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (Afasal) y ejerce de agente de viajes dejándose ver por lugares tan atractivos como la popular playa Mangsang, situada en una zona repleta de instalaciones de ocio y una de las más representativas de la costa este de Corea, en el noreste de la ciudad de Donghae.

Imagen con la que Pichi ilustra su ruta solidaria de más de 2.000 kilómetros por Corea del Sur. / Pedaladas Contra el Alzhéimer

Un lugar de la provincia de Gangwon que dispone de dos grandes puertos, como son el Donghae Harbor y Mukho Harbor, donde Pichi tuvo la oportunidad de familiarizarse con las descargas y manipulación del pescado.

Así lo muestra a través de sus redes sociales y FARO DE VIGO, ejerciendo durante todo su recorrido solidario como guía turístico para llamar la atención de sus seguidores y animarlos a colaborar en la lucha contra el alzhéimer, lo cual pueden hacer a través de la cuenta de Abanca ES78 2080 5067 1230 4004 4247.

Las pedaladas solidarias de Pichi contra el alzhéimer, en Corea del Sur, superan los primeros mil kilómetros. / FdV

Una hoja de ruta que lo llevó también al llamativo Parque Haesindang, ubicado en la ciudad de Sinnam y popularmente conocido como «parque del pene», dada la gran cantidad de esculturas fálicas que muestra, consideradas símbolo de alegría, espiritualidad y sexualidad.

Unas curiosas obras que se inspiran en una leyenda local que habla de una joven virgen que murió ahogada tras ser abandonada por su novio en una roca de la costa.

Los pescadores culparon a su espíritu de la falta de peces en el mar, así que uno de ellos decidió orinar en la orilla y los peces regresaron.

Pichi mostrando una conocida playa surcoreana., / FDV

Parece ser que la población coreana interpretó que el espíritu de la joven se había sentido complacido al ver un pene, y a partir de esa leyenda los artistas y pescadores locales crearon el parque de las esculturas fálicas para honrar su alma y asegurar una buena pesca.

Pichi explicaba también, en su etapa Mangsang Beach-Dongho Beach, que «los cangrejos de las nieves dieron paso a los calamares, mientras que las señales de la guerra de Corea comenzaban a aparecer a medida que subía hacia el norte, con largos tramos de concertinas y torres de vigilancia».

Así se topó con varios monumentos bélicos, pero también con templos budistas y «una arquitectura realmente imaginativa», llamando su atención «un gigantesco hotel con forma de crucero al borde de un acantilado».

Así son las primeras «pedaladas contra el alzhéimer» de Pichi en Corea del Sur /

Mientras avanzaba entre un pueblo y otro, entre una aventura y otra, el ciclista meco pudo hacer amigos y contar que «la montaña de Corea se alza imponente añadiendo una nueva dimensión al paisaje».

Se adentraba así en el Parque Nacional de Seoraksan, que es la tercera montaña más alta de Corea del Sur, solo superada por el volcán Hallasan, en la isla de Jeju, y la de Jirisan.

En definitiva, que Pichi y su bicicleta están a punto de completar una proeza más y demostrar que, si se quiere, la solidaridad puede mover montañas, aunque sea en Corea.