«Pedaladas contra el alzhéimer» hace frontera con Corea del Norte
Pichi y su bicicleta afrontan las últimas etapas de su reto solidario
El ciclista que recauda fondos para ayudar a los enfermos supera los 2.000 kilómetros
Juan Prieto Cacabelos «Pichi», el ciclista de O Grove que afronta en Corea del Sur un nuevo reto solidario, esta vez para luchar contra el alzhéimer, transita sus últimas etapas.
Ya cubrió más de 2.000 kilómetros y viaja de regreso a Seúl bordeando la frontera de Corea del Norte y, como siempre, mostrando a sus seguidores todo aquello que llama su atención en cada una de las etapas.
De este modo recauda fondos para la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (Afasal) y ejerce de agente de viajes dejándose ver por lugares tan atractivos como la popular playa Mangsang, situada en una zona repleta de instalaciones de ocio y una de las más representativas de la costa este de Corea, en el noreste de la ciudad de Donghae.
Un lugar de la provincia de Gangwon que dispone de dos grandes puertos, como son el Donghae Harbor y Mukho Harbor, donde Pichi tuvo la oportunidad de familiarizarse con las descargas y manipulación del pescado.
Así lo muestra a través de sus redes sociales y FARO DE VIGO, ejerciendo durante todo su recorrido solidario como guía turístico para llamar la atención de sus seguidores y animarlos a colaborar en la lucha contra el alzhéimer, lo cual pueden hacer a través de la cuenta de Abanca ES78 2080 5067 1230 4004 4247.
Una hoja de ruta que lo llevó también al llamativo Parque Haesindang, ubicado en la ciudad de Sinnam y popularmente conocido como «parque del pene», dada la gran cantidad de esculturas fálicas que muestra, consideradas símbolo de alegría, espiritualidad y sexualidad.
Unas curiosas obras que se inspiran en una leyenda local que habla de una joven virgen que murió ahogada tras ser abandonada por su novio en una roca de la costa.
Los pescadores culparon a su espíritu de la falta de peces en el mar, así que uno de ellos decidió orinar en la orilla y los peces regresaron.
Parece ser que la población coreana interpretó que el espíritu de la joven se había sentido complacido al ver un pene, y a partir de esa leyenda los artistas y pescadores locales crearon el parque de las esculturas fálicas para honrar su alma y asegurar una buena pesca.
Pichi explicaba también, en su etapa Mangsang Beach-Dongho Beach, que «los cangrejos de las nieves dieron paso a los calamares, mientras que las señales de la guerra de Corea comenzaban a aparecer a medida que subía hacia el norte, con largos tramos de concertinas y torres de vigilancia».
Así se topó con varios monumentos bélicos, pero también con templos budistas y «una arquitectura realmente imaginativa», llamando su atención «un gigantesco hotel con forma de crucero al borde de un acantilado».
Mientras avanzaba entre un pueblo y otro, entre una aventura y otra, el ciclista meco pudo hacer amigos y contar que «la montaña de Corea se alza imponente añadiendo una nueva dimensión al paisaje».
Se adentraba así en el Parque Nacional de Seoraksan, que es la tercera montaña más alta de Corea del Sur, solo superada por el volcán Hallasan, en la isla de Jeju, y la de Jirisan.
En definitiva, que Pichi y su bicicleta están a punto de completar una proeza más y demostrar que, si se quiere, la solidaridad puede mover montañas, aunque sea en Corea.
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- La pesca ilegal arrasa las rías
- El mejillón de Chile, Marruecos y Países Bajos preocupa en Galicia
- Otra víctima en las maltrechas zonas peatonales de Vilagarcía
- Los depuradores creen positivo que las cofradías reconozcan un «problema estructural» en el marisqueo
- Ingresa en prisión el joven investigado por el presunto matricidio de Vilagarcía
- Un buque-escuela holandés se refugia en la ría de Arousa
- La proyección internacional de la provincia sabe a centollo