La oposición carga contra David Castro por su «nula» capacidad económica

La aprobación de una modificación de crédito por parte del grupo de gobierno de Ribadumia centró el debate de la última sesión plenaria y, pese a salir adelante, los grupos de la oposición cargaron duramente ayer contra la «falta de transparencia» a la hora de su tramitación. El Partido Socialista decidió abstenerse en la aprobación de esa modificación de un millón de euros financiada con remanente, al considerar «insuficiente la información aportada por la Alcaldía y el equipo de gobierno y por tratarse, en su mayor parte, de gasto corriente que debería planificarse un presupuesto anual.

Javier Mougán, portavoz socialista, apuntaba que «la modificación aprobada en diciembre de 2024 quedó en un limbo administrativo, se aprobó inicialmente, se presentaron alegaciones y nunca se volvió a traer al pleno para resolverlas y no llegó a completarse el proceso de aprobación definitiva». Esta situación resume, para los socialistas, el mandato de David Castro en materia presupuestaria: «en 2023 sin presupuestos, en 2024, presupuestos mal planificados y enmendados por el propio gobierno cinco meses después, y en 2025 sin presupuestos presentados». Con mayoría absoluta esta situación «solo puede obedecer a incapacidad y, sobre todo, vagancia». Los socialistas también inciden en que en el expediente no se ha aportado la documentación esencial para un voto informado: copia del expediente, relación de facturas solicitadas desde enero de 2025, contratos de adjudicación y documentación de las subvenciones. Por último, los socialistas no se oponen al trámite para «no impedir que los proveedores a los que se les debe abonar facturas puedan cobrar y no bloquear el funcionamiento del Concello pero insisten en que «es necesario recuperar una planificación presupuestaria en Ribadumia».

También contundente se mostraban ayer desde Somos que, «un año más tarde, y después de tener que dar explicaciones en el juzgado, Castro admite que la famosa modificación de 2024, que se llevó a pleno el pasado mes de diciembre por un valor de 840.000 euros, decayó a los quince días de aprobarse tras nuestras alegaciones». Esto quiere decir que «castro en diciembre llevó a pleno y votó a favor de una modificación de crédito nula de pleno derecho». El problema para Somos es que el grupo de gobierno vuelve a persistir en el error ignorando los mecanismos concretos que permiten acudir al remanente de créditos y tienen la sospecha de que «esta modificación es para cubrir el dinero que faltaba de la anterior modificación, para la que no había fondos y que pudieron haber sido pagados de una forma un tanto sospechosa».

Somos considera que no es aceptable esta gestión del dinero de los vecinos, y mucho menos, «el trato de la edil Vanesa Jorge a la corporación, con mentiras continuadas en pleno o llegando a confirmar que se dio orden de pagar facturas sin tener aprobada la partida económica, algo que, además de ilegal es de una gran irresponsabilidad». Es por ello que consideran que Jorge «debe dimitir por su incapacidad y Castro nombrar a alguien competente en su lugar».