O Grove construye un cierre en el campo de Monte da Vila

El Ayuntamiento de O Grove está construyendo un muro de dos metros de altura en la parte sur del campo de fútbol de Monte da Vila. El alcalde, José Cacabelos, y el concejal de Deportes, Quito Parada, visitaron ayer las instalaciones para supervisar la marcha de los trabajos.

El regidor explica que en esa zona del campo había hasta ahora una verja antigua, de ahí que los usuarios del recinto y las familias de los niños reclamasen en numerosas ocasiones el arreglo de la misma, pues ya estaba en mal estado y suponía un riesgo.

El Concello ha optado por retirar este elemento y por cambiarlo por un muro de dos metros de altura, de modo que el campo de fútbol quedará cerrado en todo su recinto perimetral. «De este modo, las condiciones de seguridad cambian totalmente», señaló el alcalde ayer, tras la visita al complejo deportivo de Monte da Vila.

Cacabelos explica que estos trabajos se enmarcan en una actuación más amplia para esa zona, que continuará con la ampliación y pavimentado del área de aparcamiento existente frente al pabellón de deportes nuevo, donde también se encuentran las pistas de pádel. En estos momentos, esa zona de aparcamiento está en tierra, lo que dificulta su utilización.

El alcalde hizo una defensa de la gestión de la administración local en materia de infraestructuras deportivas -cifró en 450.000 euros las inversiones realizadas en los últimos tiempos-, indicando que el muro que cierra ahora el campo de fútbol por el sur «complementa la senda que va desde el pabellón nuevo a la zona del instituto».

A mayores, el regidor asegura que se hicieron mejoras en el campo de fútbol, como el pintado de paredes, la renovación de los banquillos o el cambio de iluminación del estadio. «Vamos cumpliendo las demandas que nos hacen los clubes», concluyó Cacabelos tras la visita.