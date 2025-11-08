El nuevo asfalto de Juan Carlos I ya presenta los primeros baches

El Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía denuncia que ya han aparecido desperfectos en el asfaltado de Juan Carlos I, avenida que el Ministerio de Transportes asfaltó en mayo pasado. «Cinco meses después de su asfaltado, la capa de rodadura de la Nacional 640 en el tramo urbano de la avenida Juan Carlos I ya comienza a evidenciar señales de deterioro», apunta el BNG.

Los nacionalistas señalan que a la altura del número 21 de esta calle «vuelven a aparecer baches, demostrando que la ejecución del asfaltado o bien se hizo con material poco adecuado, o en el compactado no se tuvo en cuenta el intenso tráfico, incluso de transportes pesados, y la meteorología de Vilagarcía».

Por ello, instan al Concello a que se ponga en contacto cuanto antes con el Ministerio para solucionar los defectos en el asfaltado «con la mayor celeridad posible, antes de que con la llegada del invierno se produzca un mayor deterioro de la copa de rodadura». También reclaman un examen pormenorizado de los demás tramos.