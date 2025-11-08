Meaño analiza el agua de 41 fuentes, pero solo es «no potable» en 6

Un técnico de Medio Ambiente, acompañado por personal municipal, ha colocado los carteles en las fuentes de agua pública de Meaño para comunicar a los usuarios el estado de salubridad de los diversos manantiales. Unos carteles plastificados que sólo se han dispuesto en aquellos casos de aguas manifiestamente declaradas como «non aptas para o consumo humano».

En total, 41 fueron las fuentes analizadas entre las siete parroquias del municipio durante el pasado verano. De partida, tres eran los carteles que, por norma, podían rezar en las fuentes: en letras blancas, sobre fondo verde, «auga apta para o consumo humano»; en letra blanca sobre fondo rojo, «auga non apta por o consumo humano», que incluye una aspa roja tachando el icono de grifo; y, el tercero, también con letra blanca sobre fondo rojo, «auga sen garantía sanitaria», pero sin tachar el símbolo del grifo.

Este último sería el más socorrido en Meaño, respondiendo a manantiales cuyo uso puede hacerse, pero que, al no estar potabilizada al uso según los cánones, figura como «sin garantía sanitaria» en relación a la salud, lo que deberá tener presente el usuario asiduo.

De las 41 manantiales sólo media docena dieron resultados manifiestamente adversos. Esas seis fuentes donde, por tanto, se ha colocado el cartel de «non apta para o consumo humano», evidenciando su insalubridad, son Pazos y Quintáns (ambas en la parroquia de Simes), Caxoi (Lores), A Rega (Paradela de Lores), Río da Vila (Meaño) y Viliquín (a pie del río Chanca en Dena).

De ellas, en cuatro, se manifestó la presencia de aerobios fuera de rango, que alertan de la posible presencia de patógenos en el agua, agentes que pueden acarrear enfermedades. Y dos de ellas (A Rega y Viliquín) evidenció, en las muestras recogidas en verano, la constancia de coliformes, especies bacterianas que habitualmente se asocian a posible contaminación fecal.

Por otra parte, el PH bajo, como en la inmensa mayoría de las aguas de Galicia, es otro hándicap para su tipificación como «agua sin garantía sanitaria», la cual se impondría en la mayoría del resto de la fuentes analizadas, pero en la que el Concello evitó colocar carteles. Sea como fuere, se solicita a los vecinos que respeten los colocados y no reaccionen retirándolo, en aras a una información que es vital para la salubridad del usuario.

Estas analíticas, por norma, el Concello empezó a realizarlas en 2008 con carácter bianual. Fue en 2015, con la llegada de Lourdes Ucha a la alcaldía, cuando se optó con periodicidad anual. En esta última ocasión, las analíticas se pospusieron durante cuatro años, siendo 2021 el último en que se habían realizado.

En este año 2025 el gobierno local acabó haciéndolas ante la insistencia de la oposición. En el alero, quedan los parámetros que en 2021 llevara a tipificar como «augas non aptas para o consumo humano» 40 de un total de 51 fuentes analizadas entonces, cifra que en 2025 se reduce ahora a los seis manantiales antes citados.

Rehabilitan la oficina de turismo de Ponte-Dena

El Concello de Meaño está rehabilitando la oficina de turismo situada en la Plaza Nova de Ponte-Dena, toda vez que la construcción de madera adolecía ya de humedades y problemas de mantenimiento por su exposición desde hace una década a la intemperie.En la labor trabaja estos días la firma pontevedresa Enrique López, conformada ahora por padre e hija que hace un año han emprendido su aventura empresarial en solitario. El trabajo está consistiendo de la retirada de la madera en que estaba construida la caseta, suelo de fachada y rampa de acceso, y siendo sustituida ahora por un material nuevo y más resistente a la intemperie que son láminas de polietileno, resina elaborada a partir del plástico de tapones de botella, y que imitan plenamente a la madera natural. Dada las ventajas que ofrece en durabilidad, bajo mantenimiento, que no se astilla y que tiene mayor resistencia a la humedad y a las plagas, es una alternativa ecológica que hoy gana adeptos en el mundillo de la construcción.El color de la caseta seguirá siendo el mismo marrón en paredes y suelo.