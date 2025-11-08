Jornada de emprendedores para celebrar los 10 años del CDL

El próximo miércoles, el Centro de Desenvolvemento Local de Vilanova acogerá el acto principal de la celebración de su décimo aniversario, que consistirá en impartir dos charlas informativas sobre recursos y ayudas que las distintas administraciones públicas ponen a disposición de los emprendedores, empresarios y autónomos.

La primera de las sesiones será a partir de las 10.15 horas a cargo de Carla García, responsable de las oficinas de la zona sur del Igape, que disertará sobre las ayudas y servicios para pymes y emprendedores. A las 11.00 será el turno de Belén Liste, subdirectora xeral de Emprego, que expondrá las políticas públicas de apoyo a los autónomos. Además de detallar los recursos que la administración autonómica pone a disposición de emprendedores, empresarios y autónomos, se adelantarán novedades en las que están trabajando en el Igape y en la Consellería de Emprego de cara a las convocatorias de ayudas y subvenciones que se publicarán el próximo año.

Las actividades contarán con la presencia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, que se acercará al pazo de Vista real sobre las 12.00 para clausurar la jornada. El plazo para inscribirse en la jornada está abierto y puede hacerse en el propio pazo.