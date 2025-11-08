A Illa expropiará terrenos en Testos para el pabellón y un gran parque forestal

Más de veinte años lleva A Illa hablando de la construcción de un pabellón en la denominada como zona deportiva de Testos. Veinte años en los que apenas se han dado pasos para sacar adelante el proyecto. Sin embargo, el alcalde de A Illa, Luis Arosa, presentó ayer una apuesta que parece un paso en firme para acabar con una de las grandes demandas que mantiene el municipio. Ese paso fue anunciar la intención del gobierno local de destinar el Plan Extra (solicitado el lunes) y el +Provincia de los ejercicios 2026 y 2027 a expropiar los terrenos de la futura zona deportiva. Serán un total de 43.000 metros cuadrados a los que irán destinados una parte de los 1.050.000 euros que les corresponden por ambos programas. El uso de estos dos planes de la Diputación garantizaría la ejecución del proyecto sin poner en riesgo la estabilidad financiera municipal

El resto del dinero se invertirá en convertir todo ese espacio en un gran parque forestal y poner en valor uno de los entornos más atractivos del municipio, con un alto valor paisajístico y medioambiental. Quedará pendiente el pabellón, para el que se elaborará un proyecto y se iniciarán contactos con otras administraciones para llevarlo a cabo. El regidor explicaba que este pabellón será «moderno, sostenible y multifuncional» y se diseñará con las aportaciones de clubs y vecinos para que «sea un espacio de referencia para el deporte y la convivencia».

Con esas obras, que van a consistir en movimientos de tierras mínimos, habilitación de sendas y caminos, alumbrado LED y utilización de materiales como la madera o la piedra natural para que no dañen el entorno. Luis Arosa explicaba ayer que uno de los ejes fundamentales de este proyecto es la recuperación ecológica de este espacio y la puesta en valor de la biodiversidad. Es por ello que, en cuanto los terrenos pasen a manos municipales, se va a proceder a la eliminación de especies invasoras y, en su lugar, se va a plantar vegetación propia de bosque atlántico, recuperando el ecosistema original y creando corredores ecológicos para conectar la flora y la fauna local.

Pero el proyecto no se va a quedar aquí, ya que el objetivo del grupo de gobierno es que Testos se convierta en un espacio para «aprender a sensibilizar, una verdadera aula de naturaleza», motivo por el cual se van a instalar paneles interpretativos que informen sobre la geología de los cons (elementos del paisaje que se van a respetar), las especies de flora y fauna y los valores de los ecosistemas costeros.