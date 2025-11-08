Un homenaje al teatro de Ramón Cabanillas
El museo acoge desde ayer una muestra sobre la obra escénica del autor cambadés
A. G.
El Museo Ramón Cabanillas de Cambados acoge desde ayer la muestra «O teatro de Ramón Cabanillas. Alento poético e fondura dramática», organizada por la concejalía de Ensino, Cultura e Patrimonio, con diseño y maquetación de José Vaamonde (técnico de esa concejalía) y con documentación y textos de Francisco Fernández Rei (Catedrático emérito de la Universidade de Santiago de Compostela y numerario de la Real Academia Galega).
La exposición se centra, fundamentalmente, en la comedia de amor con páginas de gran lirismo «A man da santiña», del propio Cabanillas, y en la tragedia «O Mariscal», escrita en régimen de colaboración y coautoría por Cabanillas y Antón Villar Ponte. En la muestra se puede ver la prensa de la época, con valoración general positiva de la obra; páginas del manuscrito original del 7 de diciembre de 1918, propiedad de la Real Academia Galega; y una carta manuscrita firmada por Ramón y Antón Villar Ponte, el irmandiño Luís Peña Novo, el director e intérprete de la pieza, Fernando Osorio, y la actriz en el papel de «Santiña», Carmen Meléndez, que se dirigen a Cabanillas para pedirle encarecidamente que asista al estreno.
En cuanto a la obra «O Mariscal», se exponen páginas de mecanoscrito de 1923, de la Real Academia Galega. La obra se editó en 1926, y el año de la segunda edición, 1929, se estrenó en Vigo la ópera «O Mariscal», con libreto de Cabanillas, música de Eduardo Rodríguez-Losada y decorados de Camilo Díaz Valiño. En la exposición se puede ver a parte de los actores-cantores en fotografías de Samaniego, de la Real Academia de Belas Artes.
Aunque estas dos obras son las centrales de la muestra, también se encuentran referencias a obras dramáticas menos conocidas, como «A ofrenda das fadas no portal de Belén. Retablo de Badal», estrenada en Cambados un 9 de enero de 1944; o obras como «A Virxe do Cristal», Romance Cristiano e do mouro na Franqueira» o «Macías o Namorado». A través de la misma se puede hacer un acercamiento a la obra teatral de una de las grandes referencias literarias de la villa del albariño.
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- La pesca ilegal arrasa las rías
- El mejillón de Chile, Marruecos y Países Bajos preocupa en Galicia
- Otra víctima en las maltrechas zonas peatonales de Vilagarcía
- La Cofradía do Centolo Larpeiro cita a sus cofrades en la bodega Pazo Baión
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- Los depuradores creen positivo que las cofradías reconozcan un «problema estructural» en el marisqueo
- Centollo y buey: dos especies migratorias que vuelven para desovar