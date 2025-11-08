Un homenaje al teatro de Ramón Cabanillas

El Museo Ramón Cabanillas de Cambados acoge desde ayer la muestra «O teatro de Ramón Cabanillas. Alento poético e fondura dramática», organizada por la concejalía de Ensino, Cultura e Patrimonio, con diseño y maquetación de José Vaamonde (técnico de esa concejalía) y con documentación y textos de Francisco Fernández Rei (Catedrático emérito de la Universidade de Santiago de Compostela y numerario de la Real Academia Galega).

La exposición se centra, fundamentalmente, en la comedia de amor con páginas de gran lirismo «A man da santiña», del propio Cabanillas, y en la tragedia «O Mariscal», escrita en régimen de colaboración y coautoría por Cabanillas y Antón Villar Ponte. En la muestra se puede ver la prensa de la época, con valoración general positiva de la obra; páginas del manuscrito original del 7 de diciembre de 1918, propiedad de la Real Academia Galega; y una carta manuscrita firmada por Ramón y Antón Villar Ponte, el irmandiño Luís Peña Novo, el director e intérprete de la pieza, Fernando Osorio, y la actriz en el papel de «Santiña», Carmen Meléndez, que se dirigen a Cabanillas para pedirle encarecidamente que asista al estreno.

En cuanto a la obra «O Mariscal», se exponen páginas de mecanoscrito de 1923, de la Real Academia Galega. La obra se editó en 1926, y el año de la segunda edición, 1929, se estrenó en Vigo la ópera «O Mariscal», con libreto de Cabanillas, música de Eduardo Rodríguez-Losada y decorados de Camilo Díaz Valiño. En la exposición se puede ver a parte de los actores-cantores en fotografías de Samaniego, de la Real Academia de Belas Artes.

Aunque estas dos obras son las centrales de la muestra, también se encuentran referencias a obras dramáticas menos conocidas, como «A ofrenda das fadas no portal de Belén. Retablo de Badal», estrenada en Cambados un 9 de enero de 1944; o obras como «A Virxe do Cristal», Romance Cristiano e do mouro na Franqueira» o «Macías o Namorado». A través de la misma se puede hacer un acercamiento a la obra teatral de una de las grandes referencias literarias de la villa del albariño.