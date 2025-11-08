Esquerda Unida critica el proyecto de reforma de la calle Luis A. Mestre

Esquerda Unida de O Grove cuestiona con dureza el proyecto de reforma de la calle Luis A. Mestre, que se aprobó en el pleno del pasado lunes, con los votos a favor del gobierno municipal y la abstención del PP y el BNG. Esquerda Unida considera que el proyecto estropeará la movilidad en la calle, pues entiende que habrá menos seguridad vial y que se pierden casi la mitad de las plazas de aparcamiento.

La formación que dirige José Antonio Otero apunta que el proyecto contempla la creación de una plataforma única para vehículos y peatones, y la reducción del ancho del vial de los siete metros actuales a seis y, en algunas zonas, a cinco metros. «Por una parte de esa vía circulan autobuses y camiones de gran tonelaje; si ahora tienen dificultades para cruzarse, con la plataforma única podría llegar a ser imposible, obligando a la invasión de la acera y poniendo en peligro a los peatones», sostiene Esquerda Unida en un comunicado.

La formación considera que el PSOE llevó a pleno el proyecto sin negociación alguna, «como si tuviesen mayoría absoluta», y que el documento está pensado para encajar en las condiciones que impone la Diputación de Pontevedra para dar subvenciones, pero que a cambio de recibir ese dinero se estropeará la calle. «Preferimos perder una ayuda y tener que pedir un préstamo antes que hipotecar el futuro de una de las arterias principales de O Grove con un proyecto mal diseñado», prosigue EU.

El grupo que dirige José Antonio Otero propondrá una serie de mejoras como que, por lo menos, en el tramo entre Xoán XXIII y el cruce con la avenida de Portugal se mantenga el actual ancho de la calzada, «mejorando la accesibilidad de las aceras y los pasos de peatones, y que la plataforma única se limite al segundo tramo, entre el cruce de la avenida de Portugal y la Rúa da Praza».

Por otra parte, Esquerda Unida señala que habría que habilitar alguna finca en desuso como aparcamiento, para compensar las plazas perdidas.