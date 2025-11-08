Catoira idea un parque termal en As Lombas

El Concello de Catoira creará un parque termal frente al campo de fútbol de As Lombas, para aprovechar las aguas mineromedicinales descubiertas en esa zona. El gobierno municipal explica que el parque será abierto al público, que se podrá acceder a él las 24 horas del día, y que la inversión prevista rondará los 100.000 euros, que el Concello ha conseguido a través de fondos europeos gestionados por Mar de Santiago.

El parque termal contará con dos fuentes, una para mojar las manos y recoger agua, y otra para introducir los pies, y además se plantarán especies olorosas, como tomillo, romeo o lavanda, y árboles de sombra. El nuevo espacio tendrá una superficie de 500 metros cuadrados, y el equipo que dirige Xoán Castaño lo habilitará en una parcela municipal donde ahora hay una cancha de futbito.