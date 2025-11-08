Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Castes alza el telón con dos sesiones de su Túnel do Viño

La degustación es hoy en la plaza de abastos

La presentación del evento tuvo lugar ayer. | Iñaki Abella

La presentación del evento tuvo lugar ayer. | Iñaki Abella

Diego Doval

Vilagarcía

La octava edición de la Feira Independente do Viño Castes se presentó en la Praza da Verdura de Vilagarcía, escenario donde se desarrollarán algunas de las actividades programadas para degustar más de un centenar de vinos de autor de gran calidad.

La programación del Castes se abre hoy mismo con las dos sesiones del Túnel do Viño en las que se podrán degustar los vinos de las bodegas participantes. Se celebrará en la zona gastronómica de la plaza de abastos, la primera entre las 12.00 y las 13.00 horas y la segunda a continuación. La asistencia es gratis previa reserva en www.castes.es.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents