El BNG meañés urge la reparación de las averías en el alumbrado público

El BNG de Meaño demanda al regidor Carlos Viéitez la reparación del alumbrado público, ya que en diversos lugares del municipio falla desde hace días. Lo hace toda vez que, según la formación frentista, los vecinos han denunciado ya estos apagones hace tiempo, sin obtener solución por parte del regidor o del edil responsable del servicio. Y es que tras el desmantelamiento del «Servicio 72 horas», otrora vigente en los servicios básicos municipales y que obligaba a una solución o respuesta municipal en ese plazo de tiempo, las demandas vecinales corren el riesgo de caer en el limbo, según considera la oposición.

«El gobierno municipal -afirma en su comunicado el BNG- tiene la obligación de garantizar el alumbrado en todo el concello, puesto que todos los vecinos pagan los mismos impuestos, un servicio que se hace más preciso aún en otoño e invierno». En este ámbito, el Concello vino contando con un electricista fijo en plantilla desde los años 90. Pero tras renunciar en 2024 al puesto el último técnico, que optó por un traslado a otro Ayuntamiento, el Concello quedó sin ese operario, sin valorar reposición y encomendando el servicio de reparaciones eléctricas a una empresa privada.

Además, el BNG demanda el anclaje de los contenedores de basura por cuanto «con el viento se vuelcan esparciendo la basura, o bien se desplazan cara a la carretera», con el riesgo que ello acarrea.