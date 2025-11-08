La Audiencia Nacional se ofrece a asumir competencias más amplias en narcotráfico
El presidente Juan Manuel Fernández aboga por descargar los asuntos más complejos de los tribunales de instancia
Los expertos plantean una batería de cambios legislativos para combatir mejor el tráfico de drogas
La Audiencia Nacional debería asumir causas complejas de narcotráfico que en la actualidad recaen en tribunales de instancia, a menudo sobrecargados de trabajo por asuntos del día a día y con pocos medios humanos y técnicos. Esta es al menos la tesis de Juan Manuel Fernández, presidente de la Audiencia Nacional, y que participó durante los dos últimos días en el segundo Congreso de Legislación Antinarcotráfico, organizado por la Fundación Galega contra o Narcotráfico en A Estrada.
En estos momentos, la Audiencia Nacional asume la instrucción judicial de los casos de tráfico de estupefacientes cuando la investigación salpica de un modo u otro a varias provincias. No obstante, el presidente de la institución, Juan Manuel Fernández, considera que sería necesario ampliar las competencias de la Audiencia Nacional en esta materia para poder asumir causas que, aún centrándose inicialmente en una sola provincia, tienen una complejidad y gravedad que pueden comprometer los medios de los juzgados territoriales, a menudo saturados de trabajo y con pocos recursos.
La Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN) reunió durante los dos últimos días en A Estrada a 200 especialistas en la lucha contra el tráfico de estupefacientes, entre jueces, fiscales, mandos de los distintos cuerpos de seguridad y representantes políticos del PSOE, el PP y el BNG.
La finalidad del Congreso era identificar con claridad las lagunas que presenta en la actualidad la legislación en materia de narcotráfico y proponer a los políticos una batería de cambios legales que, a medio plazo, ayudarían a controlar mejor este grave delito.
En este contexto, el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández aseveró que esta institución debería asumir nuevas y más amplias competencias en la materia para, de este modo, ofrecer una respuesta judicial más rápida y especializada. En esta misma línea, desde la Fiscalía se propuso la creación de tribunales especializados en crimen organizado y narcotráfico en algunas demarcaciones, como es Galicia.
El gerente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, Fernando Alonso, realizó una valoración «muy positiva» del congreso. «Estamos muy satisfechos porque se produjo un verdadero torrente de propuestas». «El gran valor de este congreso es que reunía a los principales actores en la lucha contra el narcotráfico. Había expertos a ambos lados de la mesa», prosigue Alonso.
Desde la FGCN, que tiene su sede en Vilagarcía, confían ahora en que los políticos que asistieron al congreso lleven la lucha contra el narcotráfico a la agenda política, para trasladar más adelante al Congreso de los Diputados algunas de las medidas que se pusieron sobre la mesa en A Estrada. Entre estas, también se encuentra reformar el Código Penal para que la reincidencia sea considerada un agravante a la hora de imponer el tiempo de prisión o de acceder al tercer grado penitenciario. «Estamos cansados de ver a narcos delinquiendo mientras esperan por la sentencia de un alijo anterior o están disfrutando del tercer grado», concluye Alonso.
En el espejo de Holanda, Bélgica o Suecia
El primero aspecto sobre el que se incidió en el congreso fue que «es necesario concienciar a la sociedad de que el narcotráfico es un problema de la máxima gravedad», resaltó Fernando Alonso. El gerente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico indica que el tráfico de drogas no solo es un serio problema de salud pública, sino también de seguridad. En este sentido, recuerda el poder que las organizaciones criminales tienen en Latinoamérica, para acto seguido advertir de que también en Europa hay casos muy preocupantes. «El crimen organizado está empezando a destrozar sociedades como la holandesa o la belga, y también está provocando problemas graves en Suecia o Francia». Por ello, considera que hay que ser raudos para evitar que esta situación se extienda a España, «que es un lugar predilecto para las mafias de medio mundo», aseveró.Otras medidas que se plantearon en el congreso fueron vender de forma anticipada los inmuebles de los narcos, sin tener que esperar a una sentencia firme; o facilitar legalmente las entradas de registro para terminar con los narcopisos.
