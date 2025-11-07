Vilanova siembra 5,6 millones de unidades de almeja en sus bancos

La Cofradía de Vilanova lleva varias semanas realizando una serie de actuaciones con la intención de mejorar la productividad de sus bancos marisqueros y garantizar los ingresos necesarios a sus mariscadores. La actuación más importante es la siembra de 5,6 millones de unidades de japónica (2,1) y babosa (3,5) en todos los bancos marisqueros, tanto en los que faena el marisqueo a flote como en los de a pie.

Las unidades que se han ido sembrando a lo largo de los diferentes bancos marisqueros de Vilanova tienen entre 15 y 18 milímetros de longitud, lo que les permitirá alcanzar la talla comercial en un plazo que oscilaría entre el año y medio y los dos años, dependiendo del espacio en el que se encuentren.

Esta siembra se ha financiado a través de diferentes planes europeos, la aportación de la Xunta y fondos propios de la Cofradía de Vilanova, que ve en esta acción una posibilidad de recuperar la productividad de unos bancos marisqueros que estaban teniendo muchos problemas en los últimos años.

La siembra de las unidades de almeja ha estado acompañada de trabajos de adaptación del terreno, en los que se ha oxigenado y labrado el terreno, además de proceder a la eliminación de una gran cantidad de algas, que dificultaron de manera importante la actuación. El propio patrón mayor de Vilanova, Lino Díaz, reconocía ayer que la retirada de algas fue «lo que más trabajo nos dio» retrasando el proyecto más de lo esperado, ya que la intención era sembrar en primavera, la mejor fecha para ello, pero tubo que posponerse hasta el pasado mes de septiembre, con la participación de toda la directiva. No es nuevo el problema de la Cofradía de Vilanova con las algas que, en laguna ocasión, han cubierto por completo algunos bancos marisqueros y producido una mortandad importante entre el marisco.

La Cofradía de Vilanova depende en gran medida de la producción marisquera y los problemas de productividad que se están registrando en la ría han limitado de forma importante los ingresos que genera la lonja.