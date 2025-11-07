Valga organiza una nueva recogida de voluminosos

El Concello de Valga ha anunciado una nueva edición del servicio municipal de recogida de voluminosos puerta a puerta, que se realizará el día 25. Este servicio, de carácter gratuito, permite a los vecinos deshacerse de muebles, electrodomésticos y otros objetos de gran tamaño que no pueden depositarse en los contenedores habituales.

Las personas interesadas en utilizarlo deben comunicar su aviso antes del día 21a través de cualquiera de los teléfonos habilitados por el Concello: 986 55 94 56, 699 14 97 84 o 609 46 97 09. Una vez registrada la solicitud, el personal municipal se encargará de recoger los elementos directamente en el domicilio.

Con esta iniciativa, el Concello busca facilitar la gestión responsable de este tipo de residuos, evitar vertidos incontrolados y contribuir a mejorar la imagen urbana y medioambiental del municipio.

Incide en la importancia de avisar con antelación para organizar correctamente la ruta del servicio y garantizar una atención eficiente a todos los usuarios.