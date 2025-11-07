Unanimidad para reclamar la desafectación de terrenos en O Pombal
El Concello pedirá a Costas la inclusión de las parcelas que quedaron excluídas del retorno de la zona deportiva de la villa del albariño
El pleno del Concello de Cambados aprobó ayer por unanimidad los ajustes planteados por el cuatripartito en la desafectación de los terrenos de Costas en O Pombal, a fin de no demorar, todavía más, el regreso de todos esos terrenos a manos municipales. Esos ajustes se referían a los terrenos adyacentes a la zona deportiva de O Pombal, que se quedaron fuera inicialmente de la propuesta de desafectación que planteó Costas del Estado. Desde el Concello entendían que debían ser incluidos antes de pasar toda la documentación a Patrimonio del Estado, lo que supondría la desagregación de esos terrenos. Con esta decisión, Samuel Lago, alcalde de Cambados, explicaba que «la intención era no demorar todavía más este proceso, así fue entendido por todas las fuerzas políticas que no solo votaron a favor, sino que no hubo ningún tipo de intervención».
Con el problema también llegó la solución y, en colaboración con Costas del Estado, se expuso que bastaría con realizar una corrección de la solicitud inicial de los terrenos a desafectar, incluyendo esos viales y quedando todo como una unidad, pero teniendo que llevarse a su aprobación en pleno
Cabe recordar que se trata de unos 34.107 metros cuadrados y que, a pesar de esto, el trámite ya está muy avanzado, con lo cual, es casi seguro que Cambados será su legítimo propietario en 2026, cumpliendo una demanda histórica pues esos terrenos de O Pombal forman parte del entramado urbano.
