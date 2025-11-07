Ribadumia inicia trabajos de poda de árboles y setos públicos

El Concello de Ribadumia ha dado inicio a los trabajos de poda de árboles y setos en diferentes calles y zonas verdes del municipio. La actuación cuenta con un presupuesto base de 16.301 euros, financiados a través de fondos propios, y tiene como finalidad el mantenimiento responsable de la vegetación municipal, garantizando la seguridad viaria y el correcto desarrollo de las árboles.

En esta campaña, además de la empresa contratada, participa activamente un equipo de trabajadores municipales, que refuerzan las labores de poda y limpieza en distintas áreas, lo que permite ampliar la capacidad de actuación y mejorar la coordinación de los trabajos en todo el territorio.

Las tareas se centran en el control de los árboles y setos para evitar riesgos como la caída de ramas o el entorpecimiento de las vías públicas. Las actuaciones abarcan puntos del municipio como la Escola Infantil, el pabellón de Sisán, el CRA de Leiro, tramos viarios desde la rotonda de Os Castaños hasta el antiguo bar Cruceiro Velo o desde Lois hasta Paradela, entornos de la casa del Concello y de iglesias, centro médico o polígono industrial entre otros. Con esta iniciativa, el Concello tiene como objetivo no solo mantener el cuidado de estos entornos, sino prevenir cualquier incidencia derivada de las condiciones meteorológicas adversas propias del invierno.