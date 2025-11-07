El PSOE de Ribadumia denuncia la «ocultación» de los procesos judiciales del Concello

El PSOE de Ribadumia, con su portavoz Javier Mougán a la cabeza, presentó ayer por registro de entrada un escrito dirigido a la Alcaldía en el que solicita formalmente a la Alcaldía para que se explique en pleno cual es la situación de los procesos judiciales y procedimientos legales en curso que afectan al Concello y a miembros de la corporación. La petición, que se quería trasladar a la sesión que se celebraba ayer, llega después de que el gobierno local «incumpliese de forma reiterada el compromiso de informar sobre esta cuestión, pendiente desde el mes de febrero».

Mougán recuerda que esta petición, en el pleno extraordinario de febrero, fue respondida por el alcalde, David Castro, con que daría respuesta en la siguiente sesión ordinaria, pero «han pasado nueve meses, se han celebrado varias sesiones y no ha habido ninguna respuesta, no se ha informado, no se ha justificado y ni siquiera se ha incluido como punto para dar cuenta, una actitud impropia de un gobierno democrático».

Consideran que es «anómalo y preocupante que se niegue de forma sistemática la información institucional básica, especialmente cuando se trata de posibles cuestiones judiciales que pueden afectar a la gestión municipal; no estamos pidiendo ningún secreto de Estado, sino lo que la ley reconoce a cualquier representante público, el derecho a saber en qué situación legal se encuentra el Concello».

Califican de «falta de respeto y de burla constante a este grupo el hecho de que el alcalde prometa en todos los plenos que se dará cuenta en la siguiente sesión, pero no cumpla nunca su palabra», y recuerdan que «el silencio solo contribuye a generar desconfianza de la deriva de este gobierno municipal».