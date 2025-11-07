El PP denuncia que la futura edil del BNG se arroga competencias

El PP de A Illa denunció ayer que Lidia Barreiro, número 5 de la candidatura del BNG en las pasadas elecciones y futura edil en sustitución de Elena Otero, «está actuando de forma irregular como representante del gobierno local, arrogándose competencias en Educación e Igualdade pese a no haber tomado posesión del acta».

Los conservadores aseguran que han recibido un convite a través del correo electrónico remitido por la futura representante del, BNG, en el que se les anima a participar en las actividades y en la Semana del 25N.

Para los conservadores , esta situación es «totalmente anómala e irregular y supone una usurpación de funciones y un uso indebido de la representación oficial y legítima del Concello de A Illa», ya que de la marcha de Elena Otero todavía se dará cuenta al pleno de hoy, lo que significa que «Barreiro no ha recibido las correspondientes credenciales como futura concejal por parte de la Xunta Electoral ni ha tomado posesión, por lo que no puede actuar como tal».

Insisten en que no entienden como la futura edil «puede tener acceso a las direcciones de correo electrónico para enviarnos la invitación, cuando ella no forma parte del Concello y como firma un mensaje introductorio de esa invitación con su nombre».

Es por ello que exigen «una rectificación inmediata de esta usurpación de funciones».