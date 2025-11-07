Paran las obras en travesía de Cabanillas al estar en desacuerdo con la actuación

Vecinos de la travesía de Cabanillas, en A Illa de Arousa, paralizaron ayer el inicio de las obras de remodelación de la calle al entender que esta actuación va a incrementar todavía más los problemas con el agua de las pluviales que vienen arrastrando desde hace años. Las tres viviendas que componen la calle llevan años sufriendo el hecho de estár por debajo del nivel de la calle y las pésimas canalizaciones de pluviales que existen, lo que acaba desviando el agua para el interior de sus viviendas. Lo que lamentan es que la actuación parece que no solo no va a solucionarlo, sino que va a incrementar esos problemas, algo que no están dispuestos a consentir.

Insisten en que no están en contra de que se actúe en la calle, algo que consideran muy necesario, pero creen que el proyecto que se va a ejecutar «va a dejar exactamente igual que antes, sin resolver los problemas de fondo que afectan a residentes y usuarios».

Una de las cuestiones que más lamentan es que, desde que se comenzó a hablar de la obra, «no se ha presentado ningún responsable municipal para hablar con nosotros ni escuchar nuestras quejas y propuestas; creemos que la comunicación con el Concello es fundamental para que unas obras se realicen de forma adecuada y duradera, atendiendo a las necesidades reales de la comunidad», algo que consideran que no se estaría cumpliendo en este caso.

Esperan que en los próximos días, algún responsable o técnico municipal acuda al lugar para explicarle sus propuestas y que se acometa una actuación que «acabe con todos los problemas que venimos sufriendo desde hace tiempo y no una que profundice todavía más en ellos».