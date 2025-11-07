Miños preparados para empezar a pescar centollo

Los miños, el arte mayoritariamente empleada para la captura del centollo en Galicia, están a punto. En los últimos días se vive una actividad preparatoria intensa en puertos como el de O Grove, el más importante de Galicia para este recurso.

Tanto en esta dársena como en la de Cambados y tantas otras de la comunidad donde el «rey de los mariscos» es un recurso destacado durante los dos últimos meses del año, armadores y tripulantes llevan días preparando estas redes y cargándolas en sus embarcaciones para largarlas el domingo, a partir de las diez de la mañana.

Zarparán una hora antes hacia las zonas de pesca, a las que podrán regresar a partir de la medianoche de la propia jornada dominical –la mayoría lo harán, sobre todo, durante la mañana del lunes–, para levantar esos aparejos y obtener los primeros ejemplares, que estarán en las lonjas, pescaderías y mercados de abastos ese mismo día.

La flota de O Grove dedicada al centollo ya está pertrechada. / M. Méndez

«Estamos esperanzados porque el centollo es muy importante para nosotros, pero no sabemos qué puede pasar, ya que los furtivos lo están esquilmando», explican algunos de los participantes en esta campaña.

«Todos vemos que algunos se dedican a pescar centollo y venderlo clandestinamente desde hace semanas, pero confiamos en que al menos dejen algo en el mar para podamos trabajar los que respetamos la ley», proclaman otros armadores.

Ante el inminente comienzo de esta esperada actividad hay que recordar que la cuota máxima del centollo será de 35 kilos por barco y día de faena, junto a 35 kilos diarios más por cada tripulante enrolado a bordo y jornada.

El «Plan de gestión del centollo y del buey 2025-2026» establece que el descanso semanal para el uso del miño está comprendido entre las 15.00 horas del viernes y las 9.00 horas del domingo.

En toda Galicia hay cerca de novecientos barcos autorizados para el empleo de los miños, de los cuales 198 se localizan en la ría de Arousa.

La de Pontevedra, por su parte, tiene 123 barcos con permiso para despachar los mimos, mientras que en la de Muros-Noia son 111 y en la de Vigo están censadas 106 naves.

Así se captura el "Centolo do Grove". / FdV

Ya se explicó hace días que el puerto de Testal (Noia), tiene 60 de los barcos, seguido de Bueu, con 57, Santa Uxía de Ribeira, con 53 naves, O Grove, con medio centenar de embarcaciones que cargan miños, Cambados (49) y Cangas (42).

La longitud máxima autorizada de los miños varía dependiendo de las características de cada embarcación.

Las de Tipo I, que son las menores de 1,50 toneladas de registro bruto (TRB) y Tipo II de entre 1,50 y 2,49 TRB pueden faenar con 2.000 metros de miños, que es el equivalentes a 40 piezas; y las de Tipo III, entre 2,50 TRB y 4,99, pueden usar 4.000 metros (80 piezas).

A mayores, para las de Tipo IV, entre 5 y 7,49 y Tipo V, de 7,50 a 9,99 se permiten 5.500 metros; y para las de Tipo VI, entre 10 y 19,99 y Tipo VII, a partir de 20 TRB, son hasta 7.000 metros (140 piezas).