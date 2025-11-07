Leti da Taberna desembarca con «Japi Jolidais»en el Auditorio
A Illa
El Auditorio de A Illa acoge mañana, a partir de las 20.00 horas, el espectáculo «Jastac Japi Jolidais» de Leti da Taberna, una de las «taberneiras» más virales de las redes sociales, que se atreve a dar el salto a los escenarios con un monólogo lleno de humor, retranca y crítica social. La entrada será totalmente gratuita, hasta completar aforo. Desde A Illa insisten en que se trata de un espectáculo fresco, irreverente y profundamente gallego que no dejará a nadie indiferente.
