La FGCN impulsa el debate jurídico para luchar contra el narcotráfico

La Academia Galega de Seguridade de A Estrada acoge desde ayer el II Congreso de Legislación Antinarcotráfico, una iniciativa que impulsa la Fundación Galega contra o Narcotráfico (FGCN) buscando un mejor marco legislativo para frenar a las mafias y a los grupos organizados que se dedican a traficar con un mal demasiado presente en la sociedad como es la droga. Desde hace tiempo, la entidad viene reclamando una serie de cambios legislativos que se están analizando por parte de jueces, fiscales, integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y juristas de prestigio.

El presidente de la Audiencia Nacional (AN), José Manuel Fernández Martínez, ha sido el primero en intervenir para reivindicar el papel que debe jugar este órgano en la lucha contra el narcotráfico y por eso ha demandado reformas orgánicas y procesales. Ha incidido en que el narcotráfico es una «actividad delictiva de enorme complejidad y con gravísimas consecuencias». En su intervención, ha destacado el «compromiso» de todos los integrantes de la Audiencia Nacional para «la persecución y el castigo» del narcotráfico porque no están «dispuestos a cejar ante esta terrible forma de criminalidad».

Advirtió que las grandes redes del narcotráfico pueden actuar en una sola provincia -la competencia de la Audiencia Nacional se extiende a casos que afectan a más de un territorio- y que sus actuaciones pueden llevar aparejada la corrupción de servidores públicos y por eso es muy difícil investigarlo en el propio territorio. Al mismo tiempo ha abogado por garantizar la especialización y seguridad de jueces y fiscales. Asimismo, ha recordado que muchos juzgados españoles no tienen los medios de que dispone la Audiencia Nacional por más que sea «incuestionable su compromiso y entrega».

Por todo ello, ha reclamado «reformas orgánicas» que entroncan con lo dispuesto por la Comisión Europea y la «hoja de ruta» que esta ha marcado contra la delincuencia organizada. También ha pedido reformas procesales que, «sin mermar las garantías», mejore la lucha contra la droga.

Por su parte, Ignacio Picatoste, presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ha aplaudido la «labor silenciosa, rigurosa y ejemplar de los órganos judiciales de Galicia» en la lucha contra el narcotráfico, «especialmente» los juzgados de Vilagarcía de Arousa y de Cambados, en Pontevedra. El dirigente del TSXG ha apuntado que la lucha contra el narcotráfico afronta una nueva etapa, con la aparición de nuevas sustancias, «más lesivas», y ha hecho hincapié en la violencia asociada a las redes criminales y el «riesgo» que entraña para la ciudadanía y las instituciones. Además, ha lamentado que las tecnologías que emplean esos grupos delictivos «vayan muy por delante» de las que tienen las unidades judiciales y policiales.

Miguel Ángel González Arias, general jefe de la Guardia Civil en Galicia, ha afirmado que la delincuencia organizada es «uno de los desafíos más complejos» que encaran y, entre ellos, el narcotráfico y el crimen, que mantienen una relación «cada vez más simbiótica». Además, ha advertido de la «sofisticación técnica» de los grupos que se dedican al narcotráfico, que ahora emplean tecnologías digitales y nuevas estrategias, además de una diversificación de sus alianzas. González Arias ha considerado que es «urgente reaccionar» al menudeo, la «otra cara de la misma moneda».

Fase álgida de la actividad

El Comisario Principal de la UDYCO Central, Antonio Martínez Duarte, ha mostrado una visión «pesimista» de la realidad actual, con una fase «álgida» del narcotráfico que, ha avanzado, «va a suponer muchos problemas en toda Europa».

Sobre la situación de Galicia, Martínez Duarte ha apuntado que está «controlado por unas pocas mafias», lo que hace que los ajustes de cuentas y portar armas «no se lleva tanto» como en el sur, donde ha señalado que se están concentrando las intervenciones policiales ante la diversificación de las rutas, quedando la ruta gallega «casi abandonada» al centrarse más «en el Guadiana y en el Guadalquivir». «Es imparable», ha manifestado antes de señalar a las mafias del este y colombianas que, según ha explicado, «han visto una oportunidad en el abaratamiento de precios» en el sur de España, donde «se les cobra un 4% de comisión frente al 18% en Galicia».

«Han tirado los precios y tienen un control absoluto. Esto es muy grave», ha insistido tras detallar la situación en otros países de Europa, remarcando que España «no es un país cómodo para las mafias».

El teniente coronel de la UCO Narcotráfico de la Guardia Civil, Óscar Esteban Remacha, puso el foco al inicio de su intervención en los semisumergibles, demandando que se aproveche el real decreto ley de embarcaciones de alta velocidad para introducir estos elementos y que puedan ser sancionados, defendiendo también la retirada de las propiedades a los narcos.El jefe de Aduanas, Jaime Gayá Moreno, ha señalado que la percepción de su departamento es que se está «yendo hacia atrás», con problemas para judicializar las causas relacionadas con el blanqueo de capitales.