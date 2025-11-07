Dorna celebra la VI edición de su magosto popular en A Illa

La Asociación Cultural e Deportiva Dorna organiza, el próximo domingo, la VI edición de su tradicional magosto. Será en la plaza del Concello (en caso de mal tiempo, se trasladará a la plaza de abastos) a partir de las 17.00 horas. Durante la celebración habrá una actuación de Peter Punk para los más pequeños, un concurso de postres típicos en el que todos los participantes se llevarán un pequeño regalo, y música a cargo del grupo ACD Dorna. Tampoco van a faltar las tradicionales castañas asadas, que podrán acompañarse de chocolate.