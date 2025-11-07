Dorna celebra la VI edición de su magosto popular en A Illa
Tendrá lugar el domingo a partir de las 17.00 horas ante el Concello
A Illa
La Asociación Cultural e Deportiva Dorna organiza, el próximo domingo, la VI edición de su tradicional magosto. Será en la plaza del Concello (en caso de mal tiempo, se trasladará a la plaza de abastos) a partir de las 17.00 horas. Durante la celebración habrá una actuación de Peter Punk para los más pequeños, un concurso de postres típicos en el que todos los participantes se llevarán un pequeño regalo, y música a cargo del grupo ACD Dorna. Tampoco van a faltar las tradicionales castañas asadas, que podrán acompañarse de chocolate.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- La pesca ilegal arrasa las rías
- La Guardia Civil detiene en Cambados a dos personas por presuntos delitos contra la libertad sexual de una menor
- El mejillón de Chile, Marruecos y Países Bajos preocupa en Galicia
- Otra víctima en las maltrechas zonas peatonales de Vilagarcía
- La Cofradía do Centolo Larpeiro cita a sus cofrades en la bodega Pazo Baión
- Los depuradores creen positivo que las cofradías reconozcan un «problema estructural» en el marisqueo