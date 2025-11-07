Denuncian ante la Guardia Civil la ocupación de un nicho

La Guardia Civil ha abierto una investigación a raíz de la denuncia de unos vecinos de Ribadumia tras la sorpresa que se llevaron al acudir al cementerio por el día de Difuntos. En el lugar donde reposaban los restos de sus abuelos la familia se encontró con que la lápida había desaparecido y, en su lugar, hay la de otra persona, cuando ellos no dieron ningún tipo de autorización. La familia narraba ayer ante un equipo de la TVG que acudieron al cementerio a poner flores y «nos encontramos con una situación de la que no sabíamos absolutamente nada y que nadie nos clarificó». Fue por ello que acudieron a la Guardia Civil, «donde nos dijeron que eso era delito y que había que pedir permiso para ello».

La familia exige que se resuelva cuanto antes el entuerto y exigen que alguien les explique «donde están los restos de nuestros abuelos, donde está su lápida y quien dio su consentimiento para todo esto; queremos saber que pasó con nuestros familiares, porque no salimos de nuestro asombro».

La familia se puso en contacto con el cura, que les aseguró que él no tomó ninguna decisión y que se limitó a oficiar el sepelio. También desde el Concello de Ribadumia desconocen por completo lo ocurrido y apuntan que, al tratarse de un cementerio parroquial y no municipal, no tienen ningún tipo de competencia ni responsabilidad.