Os Bolechas voltan a Catoira este domingo

O Concello de Catoira, en colaboración coa Xunta a través do programa de dinamización lingüística FalaRedes, acolle este domingo o espectáculo infantil «A Muller Orquestra», protagonizado polos populares personaxes de Os Bolechas.

A actuación terá lugar no Auditorio Municipal ás 18.00 horas, con entrada de balde ata completar aforo. A proposta é unha divertida montaxe que está dirixida ao público familiar, e que busca fomentar o uso da lingua galega a través da música, o humor e a participación dos máis pequenos.