Os Bolechas voltan a Catoira este domingo
Catoira
O Concello de Catoira, en colaboración coa Xunta a través do programa de dinamización lingüística FalaRedes, acolle este domingo o espectáculo infantil «A Muller Orquestra», protagonizado polos populares personaxes de Os Bolechas.
A actuación terá lugar no Auditorio Municipal ás 18.00 horas, con entrada de balde ata completar aforo. A proposta é unha divertida montaxe que está dirixida ao público familiar, e que busca fomentar o uso da lingua galega a través da música, o humor e a participación dos máis pequenos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pide ayuda para encontrar un sobre con dinero que perdió en Cambados
- Mexillón de Galicia declara la guerra a los tarugos
- La pesca ilegal arrasa las rías
- La Guardia Civil detiene en Cambados a dos personas por presuntos delitos contra la libertad sexual de una menor
- El mejillón de Chile, Marruecos y Países Bajos preocupa en Galicia
- Otra víctima en las maltrechas zonas peatonales de Vilagarcía
- La Cofradía do Centolo Larpeiro cita a sus cofrades en la bodega Pazo Baión
- Los depuradores creen positivo que las cofradías reconozcan un «problema estructural» en el marisqueo