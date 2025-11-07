«Alzando la voz» abre los actos de Esmar sobre el 25-N
El libro de Marta Rial se presenta hoy en Exposalnés a las 20.00 horas | La gala del X aniversario se celebrará el día 30
A. G.
El colectivo Esmar presentó ayer en Cambados los diferentes actos que ha organizado sobre un 25-N que será muy especial para la asociación, ya que cumplen una década ayudando a las víctimas de violencia de género. Las actividades, que este año se centralizarán en Cambados por la colaboración que está ofreciendo ese Concello a través de la Concellería de Igualdade, comenzarán hoy mismo, con la presentación del libro «Alzando la Voz», de Marta Rial Vidal, un acto que tendrá lugar a las 20.00 horas en Exposalnés. Esta presentación se repetirá posteriormente en los municipios de Ribadumia y Vilagarcía.
Otro de los actos importantes será la celebración de una mesa coloquio sobre violencia de género el próximo viernes en Exposalnés. En ella, actuará como moderadora la periodista María Xosé Rodríguez y participarán la agente de policía adscrita a Viogen María Jesús Pires; la abogada del turno de oficio de víctimas de violencia y asesora jurídica del CIM de Mos, Ana María Cabaleiro; la también abogada Fátima Abal y la terapeuta experta en violencia de género Rosa González. El día 23 se presentará el documental «Vías» de Rubén Riós, grabado en Cambados con la colaboración de Esmar, y las actividades se despedirán el día 30 con la celebración de la Gala en el Auditorio de Ribadumia.
A Illa, unida contra las violencias machistas
Talleres, lectura de manifiestos o cine son algunas de las actividades que el Concello de A Illa ha diseñado para el 25-N. Estas actividades, que ya han comenzado con Soror y que se extenderán a centros escolares, tendrán su culmen durante la Semana del 25N, que arrancará el día anterior con el encendido violeta en la plaza de O Regueiro y el Concello. El día 25 se leerá un manifiesto a la entrada del Concello y el 27 se presentará «Mulleres en Rede» con la proyección de «Todas as mulleres que coñezo». El día 30 habrá una gimkana familiar.
