Absuelto un arousano del delito de agresión sexual a una menor

La Audiencia provincial de Pontevedra ha absuelto a un arousano del presunto delito continuado de abuso sexual a una menor de 16 años, una acusación que le enfrentaba a doce años de prisión y una indemnización de 10.000 euros.

El tribunal considera que no existe prueba de cargo contra el acusado, primero, en el relato de la menor realizado cuando s ele tomó declaración, «inconexo y con algunas contradicciones», y segundo, porque «una valoración conjunta de la prueba practicada, teniendo en cuenta la conducta procesal de la presunta víctima (no compareció al juicio hasta en tres ocasiones), que ha demostrado no querer comparecer, e incluso, le comentó a una amiga que no tenía intención de hacerlo porque era todo mentira».

Los hechos se remontan a finales de febrero de 2022, cuando la menor contaba con quince años y se fugó de un centro de protección, ya que estaba tutelada por la Administración.

No constan para el tribunal que conociese el acusado cuando la conoció y le permitió pernoctar en su domicilio, que compartía con su novia. A partir de esa fecha, coincidieron en diversas ocasiones y mantuvieron una relación de amistad hasta agosto de ese mismo año.

La única versión directa que tiene el tribunal es la del propio acusado, mientras que el resto de testimonios son todos de referencia y «apenas han aportado datos de relevancia».

Fue una amiga de la menor la que habría comunicado en Comisaría los hechos después de que se los transmitiese la propia víctima. Lo hizo, argumentó en su declaración, porque se presentó en su casa con una maleta para pernoctar allí y apreció una situación de vulnerabilidad que la llevó a poner en conocimiento de la policía esos datos que, supuestamente, le contó.

Incluso ese testigo reconoce que, unos días antes de celebrarse una de las sesiones, se encontró con la víctima y que esta le dijo que «no pensaba comparecer porque era todo mentira y que pasaba de todo». El resto de testigos aportaron todavía menos para avalar la existencia del delito por lo que se aplica la presunción de inocencia al no existir elementos de prueba.