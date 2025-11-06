Xunta y Concello de Vilagarcía entierran el hacha de guerra en A Lomba

Cuando un nuevo enfrentamiento entre Xunta y Concello de Vilagarcía parecía servido, el «alto grado de sintonía y respeto institucional» entre el conselleiro de Educación y el alcalde ha frenado en seco cualquier disputa en torno al colegio A Lomba y los desprendimientos que su fachada ha sufrido en días pasados.

Así lo explica y confirma Ravella, donde aclaran que bastó una conversación telefónica entre el regidor, Alberto Varela, y el conselleiro, Román Rodríguez, para «desbloquear» la situación.

En consecuencia, será la Xunta «la que asuma el proyecto y las obras de rehabilitación del centro, como ya había solicitado este gobierno local», espeta el Concello.

El centro educativo deteriorado. / Iñaki Abella

«Para nosotros lo importante es responder lo antes posible a las demandas de los colectivos, y lo sustancial aquí es que con el diálogo institucional se llegó a un acuerdo», apostilla Alberto Varela.

Quien aprovecha para destacar que «no se trata de ver quién se apunta un tanto», sino de trabajar por los vecinos.

Y en este contexto Varela puntualiza que «Concellos y Xunta deberían acabar de una vez por todas con la ambigüedad en torno a quién tiene que hacer las obras en los colegios y hasta dónde llega eso que se llama ‘mantenimiento», pues de las primeras se ocupa la Administración autonómica y de lo segundo, la local.

Entiende el alcalde que «lo lógico es que la Consellería de Educación sea la única administración encargada de gestionar los centros educativos».

A la espera de ese acuerdo global, si es que se produce alguna vez, «la solución a problemas como los de A Lomba pasa por las buenas relaciones institucionales y por pensar en el interés general y no en el partidista».

Por eso el Concello colaboró para habilitar el comedor del colegio de O Piñeiriño y el gimnasio del CEIP de Rubiáns, «ya que entendimos que las mejoras introducidas obedecían a una cuestión de interés general».

Lo de A Lomba también lo es, «pero entendemos que en este caso se trata de deficiencias estructurales que exceden de las competencias municipales en lo que se entiende por mantenimiento», puntualizó el alcalde.

Un regidor, por cierto, que no dejó pasar la oportunidad de referirse al PP local, «que estuvo en silencio a la espera de que se alcanzara un acuerdo entre el alcalde y el conselleiro, ya que salió pidiendo mejoras cuando el acuerdo estaba tomado».