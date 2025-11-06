Vilagarcía se lleva el 2,5% del dinero estatal para los puertos gallegos

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anuncia inversiones por valor de 705 millones para los cinco puertos del sistema portuario de titularidad estatal en Galicia.

Ese dinero, a entregar de aquí a 2029, se destinará a «mejorar su competitividad e impulsar su crecimiento, haciendo frente a los retos de la demanda y de futuro».

Según el plan inversor de Puertos del Estado, este organismo público dependiente del Ministerio de Transportes invertirá en el de A Coruña más de 362 millones hasta 2029, mientras que en el de Vigo prevé gastar 193 millones.

Nada que ver con los 83 millones estimados para Ferrol y, desde luego, muy por encima de los 50 millones que se lleva Marín y de los 17, 7 con los que debe conformarse Vilagarcía, el 2,5% del total.

Casi el 60% de toda la inversión prevista hasta 2029 en Galicia –alrededor de 406,8 millones de euros– se destinará a la mejora de infraestructuras e instalaciones con el objetivo de aumentar capacidad.

A mayores se contemplan 196,6 millones para desarrollar accesos viarios y ferroviarios, 71,2 millones para impulsar la sostenibilidad, 20,9 millones son para refuerzo y mejora de la seguridad, 4,7 millones para proyectos de digitalización y 5,5 millones de euros para desarrollar proyectos puerto-ciudad, es decir, para «acercar los puertos a los ciudadanos y mejorar su calidad de vida».