Vilagarcía introduce Xiabre en la app Wikiloc para favorecer el senderismo

La concejalía de Turismo de Vilagarcía, dirigida por Álvaro Carou, acaba de dar un paso más en la mejora de la experiencia de los aficionados al senderismo con la incorporación de las cuatro nuevas rutas de Xiabre a la app Wikiloc, que permite a los usuarios buscar, compartir y seguir itinerarios de senderismo, ciclismo, running, kayak, BTT o trail, entre otras disciplinas.

Se trata de una aplicación popular porque resulta fácil de usar y ofrece millones de rutas gratuitas, lo cual permite planificar actividades en contacto con la naturaleza.

En el caso de Xiabre, los usuarios podrán acceder a información detallada de cada itinerario, como el desnivel, la distancia o el tipo de terreno, además de descargar los recorridos en formato GPX para seguirlos desde teléfonos móviles o relojes inteligentes.

«Si lo vinculas a un dispositivo, como un reloj, este vibrará para indicarte si vas por el sitio correcto o hacia dónde debes girar para continuar», explicó el concejal.

El merendero del mirador de Bamio. | FdV

En el perfil municipal ya están disponibles los tres nuevos itinerarios inaugurados en agosto, así como la ruta destinada al entrenamiento de trail running.

Propuestas que se acompañan de señalización física sobre el terreno, tanto con paneles informativos como con balizas que facilitan la orientación del caminante.

En Ravella aclaran que las distancias oscilan entre los 3 y los 17 kilómetros y que atraviesan espacios de gran valor paisajístico y patrimonial, como el mirador de la Cruz de Ferro de Xiabre o las canteras de As Laxes.

El Concello prevé seguir ampliando la información disponible en Wikiloc con otros recorridos del municipio, entre ellos los distinguidos como Sendeiro Azul, como la Vía Verde o la Ruta Litoral Carril–Vilaxoán.

Paralelamente, ha completado la reparación y puesta a punto del mirador de Bamio, uno de los enclaves por los que discurre la ruta número 1, la más extensa del conjunto. El espacio, inaugurado hace dos décadas, presentaba un notable deterioro debido al paso del tiempo, tal y como reconoce Ravella.

Carteles instalados en la ruta de Xiabre. | FdV

La intervención, financiada con más de 12.700 euros procedentes de fondos Next Generation gestionados por la Mancomunidade do Salnés, permitió renovar por completo la estructura de madera, incluida la barandilla y el banco desde el que se observa la desembocadura del Ulla hasta la isla de Cortegada.

Además se acondicionó una zona anexa, que fue limpiada de maleza y dotada de nuevos merenderos, como había solicitado la comunidad de montes de Bamio.

Con estas mejoras, Vilagarcía quiere reforzar su apuesta por el turismo sostenible y de naturaleza, facilitando herramientas digitales, recuperando espacios emblemáticos y consolidando Xiabre como uno de los destinos senderistas más atractivos de la comarca.