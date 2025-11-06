Vilagarcía acomete obras de agua y saneamiento en el lugar de Carballido

Las obras de ampliación de las redes de abastecimiento y saneamiento en la calle Muíños de Cea empiezan mañana viernes. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Vilagarcía, una vez formalizada el acta de replanteo.

La empresa J.M. Iglesias será la encargada de la obra, que prevé dar servicio a una docena de viviendas en el lugar de Carballido. El proyecto cuenta con un presupuesto superior a 80.300 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Desde Ravella se explica que las obras incluyen la construcción de una tubería independiente, dado que la topografía de la zona imposibilita la conexión al circuito existente.

El gobierno de Alberto Varela decidió incluir esta acción en el presupuesto correspondiente con fondos provinciales. El objetivo es «garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos», mediante la creación de una nueva conexión y varias arquetas. Además, una vez finalizadas las obras, se sustituirán los pavimentos afectados.

«Esta iniciativa es un nuevo ejemplo del compromiso con las zonas rurales. Desde que comenzó el mandato, ya se han llevado a cabo una treintena de acciones similares», señaló José María González, concejal de Obras y Medio Rural. Algunos ejemplos de las obras en curso son las de la avenida Rosalía de Castro (Carril); Vilar Ponte (Os Duráns); las calles Torre de Guillán y Bernardas; o en la calle Ameal (Sobrán).