Valga instala cerca de 160 paneles solares entre el Auditorio y la EDAR

El Concello de Valga ha instalado casi 160 paneles fotovoltaicos en dos edificios municipales, el Auditorio y la Estación Depuradora de Aguas Residuales. La actuación, destinada a mejorar la eficiencia y el ahorro energético, permitirá reducir el gasto eléctrico de ambas infraestructuras y avanzar en el objetivo del aumentar el autoconsumo municipal.

En el Auditorio se han colocado 66 paneles solares de 550 watios pico sobre la cubierta del edificio, mientras que en la depuradora se instalaron 91 módulos. Además, el proyecto incluyó la incorporación de sistemas de monitorización, que facilitarán ajustar el consumo en función del uso de cada instalación y detectar posibles averías o anomalías de funcionamiento.

La inversión total ascendió a 94.681,92 euros, una cantidad cofinanciada entre el Concello de Valga y el Instituto Enerxético de Galicia (Inega), organismo dependiente de la Consellería de Economía e Industria d e la Xunta.

Con estas nuevas instalaciones, el Concello refuerza su «compromiso con la eficiencia energética», una línea de actuación que ya se había iniciado con la colocación de paneles solares en el Museo da Historia, primer edificio municipal en disponer de este tipo de sistema.

El Concello destaca que la energía fotovoltaica, que transforma la radiación solar en electricidad, «constituye una de las soluciones más eficientes dentro del sector de las energías renovables, al ofrecer importantes ventajas económicas y medioambientales, como la reducción de emisiones y la menor dependencia de fuentes externas de energía».

Con esta iniciativa, Valga se consolida como un municipio que apuesta por las energías limpias y por un modelo de gestión pública responsable y sostenible.